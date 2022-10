"Pokusa" to inspirowana prawdziwymi wydarzeniami opowieść o sekretach gwiazd sportu i show biznesu. Nad nowym filmem pracuje Maria Sadowska , autorka hitów "Dziewczyny z Dubaju" oraz "Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej". Premiera planowana jest na 2023 rok.

W filmie zobaczymy m.in. Helenę Englert, Piotra Stramowskiego i Joannę Liszowską, która wcieli się postać szefowej głównej bohaterki.

Reklama

Joanna Liszowska poprosiła o dublerkę?

W filmie ma nie brakować odważnych scen erotycznych. "Super Express" donosi, że Joanna Liszowska uznała, że nie czuje się komfortowo z rozbieranymi scenami. W związku z tym produkcja postanowiła zatrudnić dublerkę, która zastąpi ją w scenach erotycznych z Piotrem Stramowskim .

Dla wszystkich komfort aktorów na planie tego filmu jest bardzo ważny. Mają do zagrania naprawdę mocne sceny. Marysia delikatnie podchodzi do tematu, nikt nie jest do niczego zmuszany, więc sytuację z Liszowską rozwiązano, zatrudniając bardzo podobną do niej dublerkę wyznała osoba z produkcji w rozmowie z se.pl

Zdjęcie Piotr Stramowski / Karol Makurat / AKPA

"Pokusa": Nowy film Marii Sadowskiej

"Pokusa" to inspirowana prawdziwymi wydarzeniami opowieść o sekretach gwiazd sportu i show biznesu. "Pełna mrocznych tajemnic, romansów i pożądania, którego spełnienie naznaczone jest ludzką krzywdą" - pisze o filmie dystrybutor, firma Monolith Films.

"To nie będzie zwykły film, tylko taki, który ma być początkiem rewolucji, także seksualnej. Widz znajdzie w nim przekraczanie granic, błyskotliwe dialogi, skandale, zakazany romans, emocje, intrygi i tajemnice - zapowiadają twórcy.

"Pokusa": Fabuła

"Pokusa" to oparta na faktach historia, w której atrakcyjna i ambitna Inez od zawsze marzy o karierze dziennikarki. Gdy dostaje pracę w popularnym serwisie, śledzącym życie gwiazd sportu i ekranu, wydaje jej się, że wielki świat ma na wyciągnięcie ręki. Nie spodziewa się jednak jak dalece różni się on od jej wyobrażeń i jak bardzo może być niebezpieczny dla młodej, niedoświadczonej kobiety.



Jej szef Filip jest co prawda niezwykle atrakcyjnym mężczyzną, ale traktuje Inez jak dziewczynę na posyłki. Natomiast jej idol Maks, piłkarz u szczytu sławy, okazuje się czarującym, ale niepokojąco tajemniczym facetem. To właśnie o nim Inez ma napisać swój pierwszy materiał. W tym celu przez trzy dni ma nie odstępować go na krok. To co zobaczy, przeżyje i poczuje będzie jednak musiała zachować tylko dla siebie. Chyba, że znajdzie w sobie odwagę, by wywołać skandal, który wstrząśnie całym krajem.



"Mogę obiecać, że treść filmu będzie mocna, a sceny prawdziwe i namiętne, takie, które zachęcą do poszukiwania własnej wolności i seksualności. Mężczyźni znajdą w nim wiele inspiracji, jak kobiety chcą być traktowane. Zarówno w życiu, jak i w łóżku" - mówi Edyta Folwarska, która jest dziennikarką i autorką bestsellerowych książek, w tym ekranizowanej "Pokusy", która sprzedała się w ponad półmilionowym nakładzie.

"Bohaterowie będą walczyć z różnymi pokusami, czy uda im się im oprzeć? Czy warto postawić wszystko na jedną kartę? Tego dowiecie się po obejrzeniu 'Pokusy'" - dodaje.