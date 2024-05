"Pogromcy duchów: Imperium lodu" to długo wyczekiwany powrót do serii, którą pokochały miliony widzów na całym świecie. Od ostatniego filmu o nieustraszonej grupie walczącej z siłami nadprzyrodzonymi minęło aż 40 lat, a fani zdążyli się stęsknić za słynną melodią i przygodami Pogromców. Film nie tylko budzi nostalgię, ale także wprowadza nową generację widzów w świat duchów i nadprzyrodzonych zjawisk. W najnowszym rozdziale, akcja ponownie przenosi nas do kultowej nowojorskiej remizy strażackiej, gdzie odkrycie starożytnego artefaktu uwalnia złą moc. Zarówno nowi, jak i legendarni Pogromcy Duchów muszą połączyć siły, aby uratować świat przed zamarznięciem.

W filmie występują znakomici aktorzy. Paul Rudd wciela się w rolę Gary'ego Groobersona, nauczyciela z pasją do nauki, który wplątuje się w walkę z duchami. Carrie Coon gra Callie Spengler, silną i niezależną córkę jednego z oryginalnych Pogromców, która przeprowadza się do małego miasteczka z dziećmi. Jej syn, Trevor Spengler, to ciekawy świata nastolatek grany przez Finna Wolfharda. Bill Murray powraca jako ikoniczny Peter Venkman, dopełniając obsadę, która łączy nowe i znane twarze w tej ekscytującej kontynuacji serii.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Pogromcy duchów. Imperium lodu" [trailer] materiały prasowe

Gdzie można obejrzeć „Pogromcy duchów: Imperium lodu”?

Film "Pogromcy duchów: Imperium lodu" można obejrzeć online na kilku platformach VOD:

Play Now: wypożyczenie za 49 zł

Canal+ Premiery: wypożyczenie za 49,99 zł

Amazon Prime Video: wypożyczenie lub zakup od 49,99 zł

Apple TV: wypożyczenie lub zakup od 49,99 zł w jakości HD

Polsat Box Go: sprawdź szczegóły na stronie

Te opcje pozwalają na wybór najbardziej odpowiadającej formy oglądania i ceny.

