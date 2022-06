"Pogromcy duchów. Dziedzictwo": Będzie kontynuacja! Trafi do kin w 2023 roku

Film " Pogromcy duchów. Dziedzictwo " opowiada historię rodziny, która w spadku po zmarłym dziadku otrzymuje rozpadający się dom. Na miejscu dokonują zaskakującego odkrycia. Ich najbliższym krewnym był słynny pogromca duchów, Egon Spengler. Odziedziczone po nim ranczo kryje wiele tajemnic, które pomogą w walce z odradzającym się światem upiorów.

Akcja filmu Jasona Reitmana rozgrywa się 32 lata po wydarzeniach znanych z wyreżyserowanego przez jego ojca Ivana filmu " Pogromcy duchów 2 ", którego jest bezpośrednią kontynuacją. "Pogromcy duchów. Dziedzictwo", który zadebiutował w kinach w listopadzie 2021 roku, mimo trwającej pandemii zarobił ponad 200 milionów dolarów na całym świecie.

Reklama

Zdjęcie "Pogromcy duchów. Dziedzictwo" / materiały prasowe

"Pogromcy duchów. Dziedzictwo": Kiedy premiera kontynuacji?

Na początku tego miesiąca podczas wydarzenia "Dzień Pogromców Duchów" Reitman i współscenarzysta Gil Kenan potwierdzili to, co sugerowały napisy końcowe filmu z 2021 roku "Pogromcy duchów. Dziedzictwo". Powstanie sequel, w którym bohaterowie powrócą do Nowego Jorku i remizy strażackiej.

W wywiadzie dla The Hollywood Reporter poprzedzającym "Dzień Pogromców Duchów", twórcy zdradzili szczegóły dotyczące kontynuacji.

"Kryptonim następnego filmu to "remiza strażacka"" – powiedział Reitman.

Premiera nowych "Pogromców duchów" odbędzie się 20 grudnia 2023 roku

"Pogromcy duchów. Dziedzictwo": Wielki powrót po latach

Reitman nakręcił "Pogromcy duchów. Dziedzictwo" ze swoim ojcem, nieżyjącym już Ivanem Reitmanem, który wyreżyserował oryginalne filmy uniwersum. Starszy Reitman zmarł na początku tego roku.

Podczas kręcenia filmu z 2021 roku, gwiazdy z oryginalnych "Pogromców duchów" ponownie spotkały się na planie, w tym Bill Murray . Nie wiadomo, czy Murray planuje powrót w sequelu, po tym jak studio otrzymało skargi dotyczące jego zachowania na planie filmu "Being Mortal".

Zdjęcie Bill Murray, Dan Aykroyd i Harold Ramis w filmie "Pogromcy duchów" / AKPA

Zobacz też:

"Venom": Bedzie kolejna część. To nie jedyny hitowy sequel

"Pogromcy duchów" w animowanej wersji