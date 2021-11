"Pogromcy duchów. Dziedzictwo": Będzie kontynuacja

Film "Pogromcy duchów. Dziedzictwo" opowiada historię rodziny, która w spadku po zmarłym dziadku otrzymuje rozpadający się dom. Na miejscu dokonują zaskakującego odkrycia. Ich najbliższym krewnym był słynny pogromca duchów, Egon Spengler. Odziedziczone po nim ranczo kryje wiele tajemnic, które pomogą w walce z odradzającym się światem upiorów.



Akcja filmu Jasona Reitmana rozgrywa się 32 lata po wydarzeniach znanych z wyreżyserowanego przez jego ojca Ivana filmu "Pogromcy duchów 2" , którego jest bezpośrednią kontynuacją. Spostrzegawczy widzowie dostrzegli jednak pewną zmianę, która każe zadać pytanie o ciągłość tej historii.



Chodzi o słynne logo przedstawiające ducha zamkniętego w czerwonym znaku zakazu. Zostało ono umieszczone na ikonicznym samochodzie głównych bohaterów: Ecto-1. W drugiej części serii duszek widoczny na samochodzie trzymał w górze dwa wyciągnięte do góry palce, co było również oficjalnym logo sequela. Jednak w filmie z 2021 roku na samochodzie znów widoczne jest logo z pierwszego filmu serii bez wyciągniętych palców, co oznacza, że między drugą a aktualną częścią filmu musiały nastąpić jakieś zmiany.

O całą sprawę zapytał Jasona Reitmana magazyn "Uproxx". "Żałuję, ale nie mogę wam o tym opowiedzieć. To część wątku, który nie znalazł się w filmie i mamy kilka pomysłów na to, jak dalej potoczy się ta historia" - odpowiedział dyplomatycznie Reitman, dając do zrozumienia, że wstępne prace nad ciągiem dalszym filmu "Pogromców duchów. Dziedzictwo" już trwają.

To zresztą nie dziwi, biorąc pod uwagę sceny po napisach końcowych w filmie Reitmana. Szczególnie druga z nich, której bohaterem jest Winston, jeden z oryginalnych pogromców duchów, grany przez Erniego Hudsona . To obecnie milioner, który sprowadza do renowacji wspomniany wyżej Ecto-1 i nie pozostawia złudzeń, że zamierza przywrócić instytucję pogromców duchów do dawnej świetności.

