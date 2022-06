Z okazji rocznicy premiery filmu "Pogromcy duchów" , która odbyła się dokładnie 8 czerwca 1984 roku, każdego roku organizowany jest tzw. Ghostbusters Day (Dzień Pogromców duchów). Tegoroczna jego edycja przyniosła kilka ogłoszeń, które powinny zainteresować wszystkich fanów.



"Pogromcy duchów": Będzie animacja!

Jak informuje branżowy portal "Variety", przede wszystkim ogłoszony został projekt filmu animowanego umiejscowionego w uniwersum "Pogromców duchów". Twórcy niedawnego "Dziedzictwa" - Jason Reitman i Gil Kenan - będą jego producentami razem ze studiem Sony Pictures Animation.



Reklama

Wiadomo już, że reżyserią filmu zajmą się Chris Prynoski ("Beavis and Butt-Head Do the Universe") i Jennifer Kluska ( "Hotel Transylwania: Transformania" ). Autorką scenariusza będzie Brenda Hsueh ("Rodzina w oparach").

Reitman i Kenan potwierdzili również oficjalnie, że akcja kontynuacji filmu "Pogromcy duchów. Dziedzictwo" rozgrywać się będzie w Nowym Jorku. Tym samym bohaterowie filmu powrócą do kultowej remizy, w której swoją bazę wypadową mieli oryginalni Pogromcy duchów. Powrócili oni w filmie z ubiegłego roku, jednak jego głównymi bohaterami byli nastolatkowie z wygwizdowa na prowincji, gdzie skrywany był największy sekret doktora Egona Spenglera ( Harold Ramis ).

Dodatkową atrakcją zaplanowaną dla fanów "Pogromców duchów" będzie otworzenie symulatora treningowego, wykorzystującego technikę wirtualnej rzeczywistości, nazwanego Ghostbusters VR Academy. Mieścić się on będzie w amerykańskim mieście Culver City, gdzie studio Sony ma swoją kwaterę główną.

Dodatkowo wydawnictwo Dark Horse stworzy komiks, którego akcja rozgrywać się będzie pomiędzy wydarzeniami z filmów "Pogromcy duchów. Dziedzictwo" i jego sequela.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Pogromcy duchów. Dziedzictwo" [trailer 2] materiały prasowe

Zobacz też:

Małgorzata Zajączkowska była bliska Oscara! Po latach znów gra w USA



Znany aktor znęcał się nad 12-latką? Do sądu wpłynęło oskarżenie

Tragiczne życie legendy Hollywood. Zmarła, mając 47 lat