Margot Robbie i Colin Farell - szykuje się mocny seans

Film, jak głosi zapowiedź, to oryginalna opowieść o dwojgu nieznajomych i niezwykłej emocjonalnej podróży, która ich łączy. Reżyser Kogonada, znany z kameralnego i poetyckiego "Yang", osobiście zapowiedział pokaz materiału. "To jest film, który chciałbym zobaczyć w pełnej sali kinowej... W gruncie rzeczy to historia o dwójce ludzi, którzy mierzą się ze swoją przeszłością, by odnaleźć miłość w teraźniejszości" - powiedział twórca.

Zwiastun rozpoczął się sceną spotkania bohaterów - Sarah (Robbie) i Davida (Farrell) - na weselu, którzy z pomocą wirtualnego asystenta decydują się na podróż pełną magicznego realizmu. Przechadzając się przez tajemniczy las, odnajdują drzwi, które prowadzą ich do własnych wspomnień. Odwiedzają jego liceum, a później jej matkę w młodości. "Chcę wrócić do czasu, gdy wierzyłem, że wszystko się ułoży" - powiedział David.

Dla Margot Robbie jest to pierwsza rola od czasu gigantycznego sukcesu "Barbie", a Colin Farrell pojawia się tu po wielokrotnie nagradzanej kreacji w "Pingwinie". Towarzyszy im znakomita obsada: Lily Rabe, Jodie Turner-Smith, Phoebe Waller-Bridge i Hamish Linklater.

Za produkcję odpowiadają Imperative Entertainment i 30West, a scenariusz napisał Seth Reiss ("Menu"). 30West zajmuje się finansowaniem, a Sony Pictures wprowadzi film do kin na całym świecie. Premierę w USA zaplanowano na 19 września, a producentami są Bradley Thomas, Ryan Friedkin, Seth Reiss i Youree Henley. Kogonada, Ilene Feldman i Ori Eisen pełnią funkcję producentów wykonawczych.

