Po 25 latach żegna się z funkcją dyrektora Krakowskiego Festiwalu Filmowego

Krzysztof Gierat żegna się z Krakowskim Festiwalem Filmowym

Krzysztof Gierat po 25 latach pełnienia funkcji dyrektora żegna się z Krakowskim Festiwalem Filmowym. Jubileuszowa 65. edycja festiwalu będzie wyjątkową okazją do pięknych podsumowań i wzruszających pożegnań.

"Z tą decyzją nosiłem się od jakiegoś czasu. Pokochałem krakowski festiwal. Przez ćwierć wieku żyłem nim bardzo intensywnie, ale warto oddać go młodszym" - mówi Krzysztof Gierat, dyrektor Krakowskiego Festiwalu Filmowego.

"Cztery lata temu przekazałem zarząd Krakowskiej Fundacji Filmowej w ręce kobiet: Barbary Orlicz-Szczypuły, która była ze mną od początku, budując biuro od podstaw, Patrycji Czarny i Katarzyny Wilk. Tworzą świetny zespół, organizując festiwal i promując polskie filmy dokumentalne i krótkometrażowe za granicą. Będę im gorąco kibicował" - dodaje.

"Krzysztof wprowadził festiwal w wiek XXI, stworzył go na nowo, wykreował autorskie wydarzenie, które przywróciło dokument i krótki metraż widzom w Polsce, ale również stało się świetnie rozpoznawalną marką międzynarodową, co służy promocji polskich filmowców. Uproszczenie nazwy festiwalu, ustanowienie konkursu dokumentalnego i DocFilmMusic, uruchomienie Kina Pod Wawelem to kamienie milowe w bogatej historii festiwalu" - mówi Barbara Orlicz-Szczypuła, prezeska Krakowskiej Fundacji Filmowej.

Pożegnaniu Krzysztofa Gierata z festiwalem towarzyszyć będzie promocja książki "Skazany na kino" wydawnictwa Austeria. Ewa Ziembla rozmawia w niej z dyrektorem o jego niesamowitych relacjach z kinem i ludźmi filmu. Nie zabraknie wspomnień ze spotkań z największymi gwiazdami (pojawią się m.in. Robert De Niro, Michelangelo Antonioni czy Wim Wenders), opowieści o międzynarodowych wydarzeniach filmowych i oczywiście historii związanych z Krakowskim Festiwalem Filmowym.

Krzysztof Gierat pozostaje na stanowisku do końca tegorocznej edycji festiwalu, a nowego dyrektora Rada Programowa Krakowskiej Fundacji Filmowej ogłosi we wrześniu.

Krzysztof Gierat: menadżer kultury, dystrybutor filmowy, filmoznawca

Krzysztof Gierat, urodzony w 1955 roku w Żarach, to menadżer kultury, dystrybutor filmowy, filmoznawca. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, studiował także w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Był współtwórcą i szefem Klubu Sztuki Filmowej Mikro, Festiwalu Kultury Żydowskiej, Centrum Filmowego Graffiti oraz Fundacji Promocji Kina Film Polski. Pełnił również funkcję wiceprezydenta miasta Krakowa i dyrektora Agencji Filmowej Telewizji Polskiej oraz dyrektora generalnego Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Członek pierwszej rady Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w latach 2005 - 2008.

Od roku 2000 dyrektor Krakowskiego Festiwalu Filmowego. Założyciel i w latach 2003 - 2021 prezes Krakowskiej Fundacji Filmowej, producenta festiwalu i promotora polskich filmów dokumentalnych i krótkometrażowych za granicą. W latach 2013 - 2020 wykładowca Krakowskiej Akademii im. Frycza Modrzewskiego. Juror wielu międzynarodowych festiwali filmowych. Członek Polskiej i Europejskiej Akademii Filmowej. Laureat nagród im. Wyspiańskiego, miesięcznika Kino, Laterna Magica, Allianz i Miasta Krakowa, odznaczony Srebrnym Medalem Gloria Artis.