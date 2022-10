Książka zawiera ponad 60 napisanych przez Dylana esejów traktujących o piosenkach takich artystów, jak Stephen Foster, Elvis Costello, Hank Williams i Nina Simone.

Według "Variety" 81-letni artysta, który niedawno zakończył serię koncertów promujących wydany w 2020 roku albumu "Rough and Rowdy Ways", również będzie lektorem niektórych swoich tekstów w audiobooku. Nie przeczyta jednak żadnego pełnego rozdziału - można liczyć co najwyżej na "głosowe wtrącenia" mistrza.

Bob Dylan: "The Philosophy of Modern Song"

Bob Dylan jest nie tylko piosenkarzem, ale też uznanym literatem. W 2016 roku dostał literacką Nagrodę Nobla za "stworzenie nowej poetyckiej ekspresji, która wpisała się w wielką tradycję amerykańskiej pieśni".

Reklama

Pracę na "The Philosophy of Modern Song" Dylan rozpoczął w 2010 roku. Będzie to jego druga książka po wydanym w 2004 roku pamiętniku "Chronicles Volume One".

Zobacz również:

Weekend w kinie: Ania Przybylska, syn prezydenty i zombie

100 lat temu urodził się aktor Ryszard Pietruski