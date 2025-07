"Diabeł ubiera się u Prady" trafił do kin w 2006 roku i był adaptacją bestsellerowej powieści Lauren Weisberger. Film opowiada historię Andy Sachs (Anne Hathaway), młodej dziennikarki, która podejmuje pracę u nieprzewidywalnej i despotycznej Mirandy Priestly (Meryl Streep) - redaktor naczelnej fikcyjnego magazynu "Runway". W obsadzie pojawili się również Emily Blunt i Stanley Tucci, a film zyskał status kultowego, nie tylko dzięki błyskotliwym dialogom, ale też za sprawą fenomenalnych kreacji aktorskich i kultowych stylizacji.

"Diabeł ubiera się u Prady": nowe nazwiska w obsadzie

Jakiś czas temu Disney oficjalnie potwierdził, że trwają prace nad sequelem filmu "Diabeł ubiera się u Prady". Do swoich ról powrócą Meryl Streep, Anne Hathaway oraz Emily Blunt. Niestety, w nowej odsłonie nie zobaczymy Adriana Greniera, który w 2006 roku wcielił się w Nate’a, chłopaka głównej bohaterki. Do gwiazdorskiej obsady dołączy za to ikona kina, Kenneth Branagh.

W poniedziałek, 1 lipca, ogłoszono, że rozpoczęła się produkcja filmu. Zdjęcia realizowane są w Nowym Jorku oraz we Włoszech. Choć szczegóły fabuły nie zostały jeszcze ujawnione, przypuszcza się, że inspiracją może być kontynuacja powieści Lauren Weisberger z 2013 roku, "Zemsta ubiera się u Prady: Diabeł powraca". Książka opowiada o Andy, która obejmuje stanowisko redaktorki nowego magazynu ślubnego, jednocześnie planując własny ślub i żyjąc w strachu przed nieuniknionym spotkaniem z Mirandą Priestly. Nie wiadomo jednak, czy właśnie ta historia stanie się podstawą scenariusza.

Do obsady wyczekiwanego sequela dołączyli nowi aktorzy. Jak informują Deadline i Variety, w filmie zobaczymy m.in. Simone Ashley, Lucy Liu, Justina Theroux, B.J. Novaka oraz Pauline Chalamet. Na ekranie pojawią się także Helen J. Shen, Conrad Ricamora i Caleb Hearon.

Potwierdzono również, że do swoich ról powrócą Tracie Thoms, która wcieliła się w Lily, najlepszą przyjaciółkę postaci granej przez Anne Hathaway, oraz Tibor Feldman, czyli filmowy Irv Ravitz, szef spółki Elias-Clark, właściciela magazynu Runway.

"Diabeł ubiera się u Prady 2" ma trafić na ekrany kin 1 maja 2026 roku.