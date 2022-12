Choć o powstaniu szóstej części "Piratów z Karaibów" mówi się od kilku lat, dopiero w maju dowiedzieliśmy się na jej temat czegoś więcej. Producent i siła napędowa cyklu, Jerry Bruckheimer, ujawnił wtedy w rozmowie z "The Sunday Times", iż prace nad produkcją w istocie nabrały tempa. Odniósł się też do krążących od 2020 roku spekulacji dotyczących udziału Margot Robbie .



"To prawda, prowadzimy z nią rozmowy. Pracujemy nad dwiema wersjami scenariusza - pierwsza zakłada udział Margot, a druga nie" - zdradził producent. Zapytany o to, czy w szóstej części powróci gwiazdor serii Johnny Depp , który był wówczas pochłonięty procesowaniem się z byłą żoną, Bruckheimer odparł wymijająco: "Nic nie zostało jeszcze rozstrzygnięte".

Film z Margot Robbie w roli głównej miał być sposobem na odświeżenie i urozmaicenie "Piratów z Karaibów". Niedawno aktorka wyznała jednak, że pomysł na opowiedzenie tej historii z kobiecej perspektywy nie zyskał ostatecznej akceptacji Disneya. "Mieliśmy ciekawy projekt i rozwijaliśmy go przez jakiś czas, wieki temu. Chcieliśmy stworzyć film, w którym to kobiety grałyby pierwsze skrzypce i uważaliśmy, że to świetna inicjatywa. Sądzę, że wytwórnia po prostu nie chce już tego robić" - wyjawiła Robbie w rozmowie z "Vanity Fair".

"Piraci z Karaibów": Johnny Depp powróci do kultowej serii?

Teraz jednak okazało się, że sprawa nie jest wcale przesądzona. "Opracowaliśmy jednocześnie dwa scenariusze. Ten z Margot jest we wcześniejszej fazie rozwoju. Ale to też zrobimy za jakiś czas. Najpierw skupiliśmy się na typowej kontynuacji" - stwierdził Bruckheimer w wywiadzie udzielonym "TheWrap".

Czy w szóstej odsłonie filmowego cyklu opowiadającego o przygodach słynnych morskich wilków zobaczymy Jacka Sparrowa? Informacja ta wciąż nie została potwierdzona. Pozornie szanse wydają się być nikłe - podczas głośnego procesu o zniesławienie, który Depp wytoczył Amber Heard , aktor stwierdził, że nie wróci do obsady nawet wówczas, gdyby zaoferowano mu "300 milionów dolarów i milion alpak".

Od tamtej pory wiele się jednak zmieniło. Gwiazdor odniósł na sali rozpraw spektakularne zwycięstwo, a obecnie pracuje nad reanimowaniem zahamowanej kariery. Już w przyszłym roku będziemy mogli go oglądać w dramacie "In the Hand of Dante" nakręconym na podstawie powieści Nicka Toschesa. Informator "The Sun" donosił kilka dni temu, że powrót gwiazdora do "Piratów..." jest wielce prawdopodobny - Depp ma ponoć wkrótce wziąć udział w zdjęciach próbnych do szóstej części cyklu o roboczym tytule "Pirates of the Caribbean: A Day At The Sea".