Johnny Depp wcielił się w postać kapitana Jacka Sparrowa w pięciu filmach z serii " Piratów z Karaibów ", a producent Jerry Bruckeimer ma nadzieję, że będzie w stanie ponownie zagrać tę rolę po tym, jak wygrał proces o zniesławienie przeciwko byłej żonie Amber Heard .

"Musiałbyś ich zapytać. Nie mogę odpowiedzieć na to pytanie. Naprawdę nie wiem. Chciałbym mieć go w filmie. Jest przyjacielem, wspaniałym aktorem i to niefortunne, że życie osobiste wkrada się we wszystko, co robimy" - mówił producent w rozmowie z "The Hollywood Reporter'.



Johnny Depp chce się pożegnać z piratami

Zdjęcie Kapitan Jack Sparrow jest ulubionym bohaterem wielu dzieci i dorosłych / 123RF/PICSEL

Powrotu do roli nie wyklucza również sam Depp, który w wyznał, że ma nadzieję pożegnać się z Jackiem Sparrowem po tym, jak po raz pierwszy zagrał tę rolę prawie 20 lat temu: "Czułem, że te postacie powinny mieć możliwość odpowiedniego pożegnania".

Dużo mówi się również o tym, że w ewentualnej kontynuacji serii zobaczymy Margot Robbie . "Ze względu na harmonogram produkcji kontynuacja trafi do kin nie wcześniej niż w 2025 roku. Być może Margot zagra córkę Jacka Sparrowa i Johnny Depp powróci w jednej scenie, co będzie dla niego formą sprawdzianu" - spekuluje osoba z produkcji "Piratów".

"Piraci" powrócą? Decyzja należy do Disneya

Jednak ostateczna decyzja zależy od włodarzy Disneya. Temat powrotu "Piratów" podjął niedawno sam prezes Walt Disney Studios Motion Picture Production, Sean Bailey. "Uważamy, że mamy naprawdę dobrą, ekscytującą historię, która dorównuje filmom, pojawiającym się wcześniej, ale ma też coś nowego do powiedzenia. Jeszcze nie podjęliśmy ostatecznej decyzji w sprawie powrotu Deppa" - przyznał w rozmowie z The New York Times.