Piotr Cyrwus: Jak nie zdradził serialowej partnerki?

Piotr Cyrwus był gościem Wojciecha Jagielskiego w emitowanym na antenie Superstacji programie "Tok Szoł". Aktor mówił m.in. o wysokim zaufaniu społecznym do aktorów i stosunkowo niskim do naukowców. Wspominał też czasy, kiedy grał w serialu "Klan".

Cyrwus opowiedział ciekawą historię, związaną z kobietą, która nakłaniała go do zdrady serialowej partnerki.

"'Klan' miał wtedy oglądalność na poziomie 8 milionów [widzów], ale kto mnie spotykał, to mówił, że nie ogląda... Ja pana znam, ale nie oglądam" - aktor śmiał się, wspominając okres największej popularności.



Nagabywany przez prowadzącego "Tok Szoł", Cyrwus przypomniał pewne wydarzenie z czasów, gdy wcielał się w postać Ryśka w popularnej telenoweli TVP. Aktor został zaczepiony w pociągu przez kobietę, która - narzekając na nudę wątku z Cyrwusem, zasugerowała, żeby jego ekranowy bohater zdradził swoją serialową partnerkę (graną przez Małgorzatę Królikowską).

"Zdobyłem się na dużą bezczelność. Powiedziałem: 'Jak pani wróci do domu, niech pani powie mężowi, żeby poszedł panią zdradzić z sąsiadką'. Będzie pani miała ciekawie w życiu" - mówił rozbawiony aktor.

