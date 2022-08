Piotr Adamczyk: Aktor-kameleon

Filmowe wcielenia Piotra Adamczyka bez wątpienia znane są każdemu kinomaniakowi. Komedia, romans, dramat czy film fabularny - żaden z tych gatunków nie jest obcy wybitnemu aktorowi. Największą popularność bezapelacyjnie zawdzięcza głównej roli w produkcji "Karol. Człowiek, który został papieżem", dzięki której podbił serca Polaków.

Wystąpił również w komediach, m.in. w: "Och Karol 2", "Wkręceni", czy "Nie kłam kochanie", oraz w całej serii świątecznego romansu "Listy do M". Kilka lat temu media obiegła informacja, że aktor wraz z żoną Karoliną Szymczak, przeprowadza się do Los Angeles. Jak się okazało przed Adamczykiem otworzyła się wtedy brama do międzynarodowej kariery. Od tamtej pory wystąpił w kilku zagranicznych produkcjach, a ostatnio widzowie mogli go oglądać w serialach: "Night sky" oraz "For all mankind".

Piotr Adamczyk: Najtrudniejsza scena 1 / 4 Adamczyk w rozmowie z Zawieruchą opowiedział o tym, że w "Sztuce kochania" zagrał jedną z najtrudniejszych scen w swojej karierze. Chodzi o scenę pierwszego spotkania Michaliny Wisłockiej i Stanisława Wisłockiego. "To był bardzo stresujący dzień, kiedy stałem nago przed dziewczynami, przed całą ekipą i jeszcze musiałem mówić po niemiecku, w języku, którego nie znam" - powiedział aktor. (PAP Life) Źródło: YouTube Autor: NEXT FILM udostępnij

Nowa rola Piotra Adamczyka

Adamczyk nie boi się wyzwań, a teraz, po raz kolejny z impetem wkracza na wielkie ekrany polskich kin! Swoje aktorskie umiejętności zaprezentował w dreszczowcu "Wrobiony", w reżyserii Piotra Śmigasiewicza. Wcielił się tam w rolę naukowca, który wyrusza do włoskiego miasteczka, aby zebrać informacje o życiu Caravaggia, jednego z najpopularniejszych barokowych malarzy. Śmierć, pieniądze i sieć intryg w tle - "Wrobiony" spełnia wszystkie warunki, by stać się światowym hitem.

