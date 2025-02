"The Odyssey": co wiemy o filmie?

Spekulacje na temat kolejnego filmu dwukrotnie nagrodzonego Oscarem Christophera Nolana dobiegły końca. Universal ujawnił, że ceniony reżyser zaadaptuje "Odyseję", epicki poemat Homera. Historia opowiada o podróży Odyseusza do domu po wojnie trojańskiej.

"Następny film Christophera Nolana, 'The Odyssey', to mityczny epos akcji nakręcony na całym świecie przy użyciu zupełnie nowej technologii filmowej IMAX. Film po raz pierwszy przenosi fundamentalną sagę Homera na ekrany IMAX i wejdzie do kin na całym świecie 17 lipca 2026 roku" - zdradziło studio.

W filmie wystąpią m.in.: Matt Damon, Zendaya, Tom Holland, Charlize Theron, Lupita Nyong'o, Robert Pattinson, Anne Hathaway, Mia Goth Benny Safdie, Jon Bernthal, John Leguizamo oraz Charlize Theron.

Pierwsze zdjęcie z "The Odyssey" Christophera Nolana

Trwają prace na planie filmu "The Odyssey", które mają odbywać się do kwietnia 2025 roku. Zdjęcia mają mieć miejsce w Wielkiej Brytanii, Maroko i Włoszech.

W sieci właśnie ukazała się pierwsza fotografia z planu. Widzimy na niej Matta Damona. Na ten moment wiadomo, że zagra głównego bohatera, Odyseusza.

"The Odyssey" ma być najdroższym filmem w karierze Christophera Nolana.