Pierce Brosnan będzie miał swoją pierwszą solową wystawę malarską

Gwiazdor od zawsze chciał zostać malarzem i nigdy nie stracił kontaktu z malarskim płótnem i farbami. Nigdy jednak nie myślał o tym, aby swoje dzieła zaprezentować światu. Do tego zachęciła go jego druga żona. Jego pierwszą wystawę, zatytułowaną "So Many Dreams”, będzie można oglądać od 21 maja. I będzie co, bo zostanie zaprezentowanych 100 rysunków. Najstarsze prace pochodzą z 1987 roku.

Zdjęcie Pierce Brosnan, Keely Shaye Smith / Sean Zanni/Patrick McMullan / Getty Images