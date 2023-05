"Dobra zła matka"

Tragiczny wypadek sprawia, że umysł ambitnego prokuratora cofa się do dzieciństwa, co zmusza mężczyznę do wyruszenia wraz z matką w podróż, która ma naprawić ich relację.

W rolach głównych: Ra Mi-ran,Lee Do-hyun,Ahn Eun-jin

Twórcy: Sim Na-yeon,Bae Se-young

Premiera: 20 maja (sobota)

Wideo youtube

"Dzień Matki"

Nina ( Agnieszka Grochowska ), żyjąca w ukryciu była agentka NATO do zadań specjalnych, musi wykorzystać wszystkie swoje śmiercionośne umiejętności, aby uratować syna porwanego przez bezwzględnych gangsterów. Odnalezienie Maksa to dla niej podwójna szansa. Szansa na ponowne poczucie adrenaliny oraz możliwość powrotu do życia syna, którego musiała przed laty porzucić.

"Dzień Matki" to przewrotny film akcji, w którym główna bohaterka pokonuje demony przeszłości najczęściej przy pomocy własnych pięści. To brutalna i emocjonalna historia o najsilniejszym rodzaju uczucia - miłości matki do dziecka.

Za reżyserię filmu odpowiada Mateusz Rakowicz ("Najmro. Kocha, lubi, szanuje").

Obok Agnieszki Grochowskiej, na ekranie pojawią się także Adrian Delikta, Dariusz Chojnacki, Paulina Chruściel, Paweł Koślik, Arkadiusz Brykalski, Sebastian Dela, Szymon Wróblewski, Konrad Eleryk, Jowita Budnik, Paweł Janyst i Dorota Kolak.

Premiera: 24 maja (środa)

Wideo "Dzień Matki" [zwiastun, Netflix]

"FUBAR"

W serialu "Fubar" Arnold Schwarzenegger wciela się w zbliżającego się do emerytury agenta CIA, który odkrywa rodzinny sekret - jego córka (Monica Barbaro) także pracuje dla CIA. Zmuszony do wzięcia udziału w ostatniej operacji, będzie równocześnie współpracował z własnym dzieckiem. "Fubar" opowie więc rodzinną historię w przepełnionym akcją i humorem świecie szpiegów.



Poza Schwarzeneggerem w "Fubar" wystąpią także: Monica Barbaro, Jay Baruchel, Fortune Feimster, Milan Carter, Travis Van Winkle, Gabriel Luna, Andy Buckley, Aparna Brielle, Barbara Eve Harris i Fabiana Udenio.

Premiera: 25 maja (czwartek)

Wideo youtube

