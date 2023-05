Nowy Indiana Jones na festiwalu w Cannes. Harrison Ford z Honorową Złotą Palmą

"Indiana Jones i artefakt przeznaczenia": Piąta odsłona kultowej serii

"Indiana Jones i artefakt przeznaczenia" to piąty film serii zapoczątkowanej w 1981 roku "Poszukiwaczami zaginionej Arki" . Grany przez Harrisona Forda nieustraszony archeolog Indiana Jones we wszystkich produkcjach cyklu pokazał, że w walce o ocalenie cennych eksponatów nie cofnie się przed niczym. W przeszłości wielokrotnie stawiał czoła nazistom i tym razem nie będzie inaczej. Kolejny zatarg z wrogami sprzed lat rozegra się w cieniu kosmicznego wyścigu lat 60. ubiegłego wieku.

O tym, czego można spodziewać się po filmie, mówił niedawno jego reżyser, James Mangold w rozmowie z magazynem "Empire". "Chciałem wykorzystać szansę na zrobienie filmu w starym, dobrym stylu George'a Lucasa i Stevena Spielberga . Zafundować widzom zastrzyk adrenaliny" - przekonywał.

Wideo "Indiana Jones i artefakt przeznaczenia" [trailer]

Harrison Ford w serialu Disney+? Nie ma na to szans

"To ostatni film tej serii. I to ostatni raz, kiedy gram tę postać. Przewiduję, że będzie to ostatni raz, gdy Indiana Jones pojawi się w filmie" - wyznał jakiś czas temu Ford w rozmowie z magazynem "Total Film".



Aktor został zapytany też o szanse na to, że można go będzie zobaczyć w roli Indiany Jonesa w serialu, którego realizacją ma zająć się platforma streamingowa Disney+. Na występ 80-letniego aktora bardzo liczą jego fani. Wiele wskazuje jednak na to, że ich marzenia się nie spełnią. "Nie będę związany z tym serialem, jeśli w ogóle zostanie zrealizowany" - uciął temat Ford.