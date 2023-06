Anna Tatarska Cannes 2023

Dla Steve'a McQueena nie ma w kinie rzeczy niemożliwych. Odkąd Brytyjczyk zadebiutował w pełnym metrażu udowadnia, że interesuje go kino gęste od ważnych tematów i na najwyższym artystycznym poziomie. Precyzyjnie skonstruowane, poetyckie zbliżenia. Oszczędne, ale świetnie wyważone i pełne ukrytych znaczeń dialogi. Do tego genialne kreacje aktorskie. To wszystko stało się przez lata znakiem rozpoznawczym ambitnego twórcy.