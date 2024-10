Piękna aktorka kończy 40 lat! "Granie zawsze sprawiało mi przyjemność"

Freida Pinto: od dziecka czuła powołanie do aktorstwa

Freida Pinto, urodzona 18 października 1984 roku w Bombaju, świętuje swoje 40. urodziny, a jej kariera stanowi przykład wyjątkowej drogi do międzynarodowej sławy. Dorastając w Mangalore, mieście w południowych Indiach, była otoczona intelektualnym środowiskiem - jej ojciec pracował w banku, a matka była dyrektorką szkoły. Już jako dziecko wykazywała zainteresowanie sceną, choć początkowo kształciła się w kierunku literatury angielskiej, kończąc St. Xavier's College w Bombaju.

Pinto od najmłodszych lat czuła, że jej prawdziwym powołaniem jest aktorstwo.

"Granie zawsze sprawiało mi przyjemność. Kiedy tylko odbywał się jakiś konkurs aktorski albo kiedy w naszej świątyni wystawiano jakąś sztukę, obowiązkowo brałam udział w tym wydarzeniu" - wspomina.

Jej pierwsze doświadczenia przed kamerą były związane z modelingiem oraz prowadzeniem programów telewizyjnych, co dało jej solidne podstawy do dalszej kariery filmowej.

"Z dziecięcej aktoreczki stałam się osobą, która wybrała aktorstwo jako swoją życiową drogę. To był naturalny proces. Nikt z mojej rodziny nie był tym zaskoczony" - opowiada. "Byliby raczej zaskoczeni, gdyby moje życie potoczyło się inaczej!".

Zdjęcie Freida Pinto / Matt Winkelmeyer / Getty Images

"Slumdog. Milioner z ulicy": Freida Pinto jako Latika

Przełomem w życiu Freidy okazał się 2008 rok, kiedy to zadebiutowała w filmie "Slumdog. Milioner z ulicy". Produkcja Danny'ego Boyle'a stała się światowym hitem, zdobywając osiem Oscarów, a Pinto, jako Latika, z miejsca zdobyła uznanie krytyków. Jej rola przyniosła jej nominację do nagrody BAFTA i wyróżnienie Gildii Aktorów Filmowych. To właśnie dzięki temu filmowi otworzyły się przed nią drzwi do Hollywood.

"To jeden z najbardziej spektakularnych debiutów w historii kina. Dzięki ci Danny Boyle, że pokazałeś tę zjawiskową i utalentowaną dziewczynę światu" - napisali w 2008 roku członkowie brytyjskiej Akademii Filmowej i Telewizyjnej, uzasadniając swoją nominację dla Freidy Pinto do nagrody BAFTA dla najlepszej aktorki drugoplanowej.

Po ogromnym sukcesie "Slumdoga", Pinto szybko znalazła się w centrum zainteresowania. Już dwa lata później zagrała w filmie Woody'ego Allena "Poznasz przystojnego bruneta", obok takich gwiazd jak Anthony Hopkins i Naomi Watts.

Kolejnym krokiem w jej karierze była rola w "Miral" w reżyserii Juliana Schnabla. Opowieść o młodej Palestynce, która dorasta w cieniu konfliktu, pokazała, że Freida nie boi się trudnych tematów.