Penélope Cruz: Kobieta na topie

Jest jedną z największych gwiazd współczesnego kina, a zarazem najpiękniejszych kobiet świata. Prywatnie jest szczęśliwą żoną innego znanego hiszpańskiego aktora, Javiera Bardema i matką dwójki jego dzieci. Życie Penélope Cruz nie zawsze jednak było tak szczęśliwe. Czego nie wiemy o pięknej aktorce?

46 lat? Zdecydowanie wygląda na mniej /Jeff Kravitz/FilmMagic /Getty Images

Penélope Cruz urodziła się w Madrycie. Jest córką kupca Eduardo Cruza i fryzjerki Encarny Sánchez. Jako młoda dziewczyna uczyła się tańca w Conservatorio Nacional. Mając piętnaście lat, wzięła udział w castingu dla młodych talentów, gdzie została dostrzeżona - zaczęła pracować jako prezenterka telewizyjna w programie dla nastolatek. Marzyła się jej jednak większa kariera i gotowa była zrobić wiele, by osiągnąć swój cel. Kształciła umiejętności taneczne w Balecie Hiszpańskim i aktorskie w Cristina Rota School w Nowym Jorku, a także ukończyła kurs tańca współczesnego. Wkrótce Penélope postanowiła postawić wszystko na jedną kartę i rzuciła szkołę średnią po zaledwie dwóch latach nauki.

Opłaciło się. Już za swoją pierwszą filmową rolę otrzymała nominację do nagrody Goya, czyli hiszpańskiego Oscara. W produkcji "Szynka, szynka" (1992) słynnego Fernando Trueby wcieliła się w rolę Sylvii, a na planie partnerował jej nie kto inny niż Javier Bardem, z którym 18 lat i dwa wspólne filmy później weźmie ślub. "Miałam wrażenie, że ten film będzie czymś wyjątkowym. Wiedziałam, że scenariusz jest dobry. Wiedziałam, że to coś unikalnego. Oczywiście niespecjalnie chciałam kręcić sceny seksu, ale zrobiłam to. Wszyscy odnosili się do mnie z szacunkiem, wiedząc, że mam tylko 18 lat. Pamiętam, że ostatniego dnia zdjęciowego płakałam. Płakałam i mówiłam: 'Co, jeśli nigdy więcej nie nakręcę filmu?'. To było druzgoczące uczucie" - wspominała po latach aktorka.

Zdjęcie Z Javierem Bardemem w scenie z filmu "Szynka, szynka" / Lolafilms / Ovideo TV SA / Collection Christophel / East News

Cruz wystąpiła też w kolejnym filmie Trueby - "Belle époque". I dzięki temu mogła świętować... Oscara, którego zdobyła ta produkcja w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny (obecnie międzynarodowy). Jednak to nie współpraca z Truebą ukształtowała ją aktorsko, ale z innym wybitnym hiszpańskim reżyserem, Pedro Almodovarem. Po raz pierwszy piękna Penélope zagrała u niego w "Drżącym ciele" (1997), na planie którego ponownie spotkała się z Bardemem.



Zdjęcie W scenie z "Drżącego ciała" / Sony Pictures/Courtesy Everett Collection / East News

W 1997 roku artystka zagrała także jedną z głównych ról w thrillerze "Otwórz oczy" Alejandro Amenábara, opowiadającym o bogatym przystojniaku (Eduardo Noriego), który zakochuje się w dziewczynie przyjaciela (Cruz), jednak ulega wypadkowi, podczas którego jego twarz zostaje oszpecona. Co ciekawe, zaledwie cztery lat później Cruz powtórzyła graną w "Otwórz oczy" rolę Sofii w hollywoodzkim remake'u produkcji Amenabara. W "Vanilla Sky" Camerona Crowe'a rolę Noriegi przejął z kolei Tom Cruise.