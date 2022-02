Penélope Cruz gra główną rolę w filmie "Matki równoległe" . Za film w reżyserii Pedra Almodóvara , którego polska premiera odbędzie się 18 lutego, artystka otrzymała Puchar Volpiego dla najlepszej aktorki na 78. MFF w Wenecji, gdzie odbyła się światowa premiera produkcji.



Film otrzymał również w tym roku dwie nominacje do Oscara w kategoriach: najlepsza aktorka pierwszoplanowa - dla Penélope Cruz i najlepsza muzyka dla Alberto Iglesiasa.



Znakomity występ Penelope Cruz w "Matkach równoległych" nie jest jednak jej pierwszym wielkim sukcesem, bo gwiazda już od ponad 30 lat zachwyca na szklanym ekranie swoim talentem i urodą. Ma na swym koncie Oscara za najlepszą rolę w filmie "Vicky Cristina Barcelona" oraz trzy nominacje do nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej - za "Volver" , "Nine - Dziewięć" i właśnie za "Matki równoległe" . Gwiazda ma mnóstwo fanów na całym świecie, którzy śledzą jej życie prywatne i karierę zawodową. Co wiadomo na temat?

Ile Penélope Cruz ma lat? Gwiazda "Matek równoległych" jest wiecznie młoda!

Patrząc na artystkę, aż trudno uwierzyć, ile Penélope Cruz ma lat. Pomimo upływu czasu, gwiazda wciąż wydaje się wyglądać tak samo pięknie, jak 30 lat temu. Tym większym zaskoczeniem jest więc jej data urodzenia. Penelope Cruz urodziła się 28 kwietnia 1974 roku, co oznacza, że jest w wieku 47 lat.

"Matki Równoległe" Ile wzrostu ma Penélope Cruz?

Przepiękna Penélope Cruz ma 168 cm wzrostu. Nie jest więc ani niska, ani bardzo wysoka. Liczne portale internetowe sugerują, że aktorka waży około 62 kg, choć trzeba przyznać, że wygląda na znacznie szczuplejszą.

"Matki Równoległe": Penélope Cruz zawsze chciała zostać tancerką. Dzieciństwo i kariera

Penélope Cruz jest pierwszą hiszpańską aktorką, która otrzymała Oscara (za rolę filmie "Vicky Cristina Barcelona" Woody'ego Allena). Zanim jednak jej wielki talent aktorski został doceniony przez krytyków, artystka przeszła długą drogę. Gwiazda nie pochodzi z wpływowej i zamożnej rodziny, więc na sukces musiała zapracować sama. Penélope Cruz wychowała się w miasteczku Alcobandas niedaleko Madrytu. Jej ojciec Eduard Cruz był sprzedawcą, a mama Encarna Sancher – fryzjerką.

Zdjęcie Młoda Penélope Cruz / FOX SEARCHLIGHT PICTURES / Album Online / East News

Penélope Cruz od wczesnego dzieciństwa uwielbiała taniec, więc zaczęła się go uczyć już jako czterolatka. To właśnie w tym kierunku latami kształciła swoje umiejętności. Początkowo próbowała swoich sił głównie w tańcu klasycznym i jazzowym, jednak gdy dostała się do Cristina Rota School w Nowym Jorku, uczyła się też tańca w Balecie Hiszpańskim i sztuki aktorskiej. Zanim podjęła decyzję o tym, że chce zostać aktorką, próbowała swoich sił również jako prezenterka telewizyjna w programie "La Quinta Marcha".

Przygodę z filmem hiszpańska gwiazda rozpoczęła od "El Laberinto griego" w 1993 roku, a później przyszła pora na inne produkcje. Momentem przełomowym w karierze Penélope Cruz była rola w filmie Pedra Almodovara "Wszystko o mojej matce" , gdzie artystka zagrała rolę siostry Rosy.

Najbardziej znane filmy z Penélope Cruz to:

"Otwórz oczy"'





"Don Juan"





"Dziewczyna marzeń",





Wszystko o mojej matce",





"Vanilla Sky, Jeźdźcy Apokalipsy",

"Czekając na cud",





"Namiętność",





"Głowa w chmurach"

"Sahara”,





"Volver"





"Elegia"





"Vicky Christina Barcelona"





"Nine- dziewięć"

"Przerwane objęcia"





"Piraci z Karaibów: Na nieznanych wodach",

"Powtórnie narodzony",





"Zakochani w Rzymie",





"Mama",





Królowa Hiszpanii,





Kochając Pabla, nienawidząc Escobara

"Matki równoległe": Penélope Cruz i Pedro Almodóvar - od lat są razem

Penélope Cruz i reżyser Pedro Almodóvar w życiu zawodowym są niezwykle zgranym duetem. "Matki równoległe" to siódmy film, przy którym razem pracowali i sądząc po tym, jakie efekty przynosi ich współpraca, można przypuszczać, że nie ostatni.

Artystka nie kryje tego, że rola Pene przyniosła jej mnóstwo satysfakcji, ale też była jedną z najtrudniejszych, z jakimi miała do czynienia w swojej karierze. Nie żałuje jednak tego, że ją przyjęła.

Na mojej twarzy jest uśmiech, ponieważ ta rola dała mi tak dużo i dzięki niej poczułam się tak bardzo kreatywnie spełniona. - mówiła Penélope Cruz w wywiadzie dla "New York Timesa"

O czym jest film "Matki równoległe"?

Film "Matki równoległe" to wzruszająca opowieść o dwóch niezwykłych kobietach — Janis (Penélope Cruz) i Anie (Milena Smit), które nawiązują znajomość na oddziale położniczym. Obie muszą się zmierzyć z samotnym macierzyństwem, jedna mają zupełnie inne podejście, wiek i doświadczenia. Pomimo tego, że dzieli je tak wiele, zaczyna łączyć je silna więź. Okazuje się, że zbieg okoliczności staje się ich przeznaczeniem.

Za rolę w tym filmie Penélope Cruz otrzymała tym roku nominację do Oscara w kategorii najlepsza aktorka pierwszoplanowa. Sprawdź wszystkich nominowanych!



Mąż Penelope Cruz też jest aktorem. Zanim go poznała, nie stroniła od romansów!

Mąż Penélope Cruz, Javier Bardem podobnie jak ona jest zawodowym aktorem, jednak profesja to tylko ułamek tego, co ich łączy. Oboje mają hiszpańskie pochodzenie i są zdobywcami Oscarów za drugoplanowe role. Javier Bardem został doceniony przez krytyków za to, jak wcielił się psychopatę, Antona Chrigurha w filmie "To nie jest kraj dla starych ludzi".

Mąż Penélope Cruz jest też ojcem dwójki jej dzieci. Para, która wzięła ślub w lipcu 2010 roku, pod koniec stycznia kolejnego roku powitała na świecie syna o imieniu Leo. W lipcu 2013 urodziła im się córka, Luna.

Zdjęcie Penélope Cruz i jej mąż, Javier Bardem podczas rozdania nagród Goya / Andrews Archie/ABACA / East News

Pomimo tego, że aktorka obecnie ma ustabilizowane życie prywatne i nie szuka przygód, zanim poznała Javiera Bardema, było nieco inaczej. Gwiazda miała na koncie kilka głośnych związków. Spotykała się m.in. z Tomem Cruise’em , z którym była związana przez trzy lata, po tym jak aktor rozwiódł się dla niej z Nicole Kidman . Para wystąpiła razem w produkcji "Vanilla Sky".

Sporo mówiło się również o rocznym romansie Penélope Cruz z Matthew McConaugheyem , z którym zagrała w filmie "Sahara".

