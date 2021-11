Pedro Almodovar uwielbia kręcić sceny gotowania

"Matki równoległe", najnowsze dzieło Pedro Almodovara, to już ósmy film, w którym obsadził Penelope Cruz. Wieloletnia współpraca sprawiłą, że reżyser i aktorka sporo o sobie wiedzą. Teraz Cruz podzieliła się tą wiedzą na temat Almodovara. Opowiadając o współpracy z nim wspomniała, że najszybciej kręci on sceny z jedzeniem, bo nie może się doczekać, by zjeść wykorzystane w filmie frykasy.

Pedro Almodovar na festiwalu w Cannes / Pascal Le Segretain /Getty Images