Lady Gaga zawsze obiera własną ścieżkę, tak stało się w przypadku jej kariery muzycznej, w której od lat święci triumfy. Trudno odmówić jej wszechstronnego talentu - jest piosenkarką, kompozytorką, autorką tekstów, pianistką, producentką muzyczna i w końcu... aktorką.

Lady Gaga: Kariera aktorska

Lady Gaga wkroczyła do aktorskiego świata, wcielając się w postać Chameleón w filmie Roberta Rodrigueza "Machete Kills" (2013 rok).

Później wystąpiła w programie stacji ABC "Lady Gaga and the Muppets Holiday Spectacular", gdzie zagrała i zaśpiewała swoje piosenki z płyty "Artpop" m.in. wraz z Muppetami i Etonem Johnem. Następnie dostała kolejny angaż u Roberta Rodrigueza, występując w "Sin City: A Dame to Kill For".

Reklama

Wideo youtube

W 2015 roku wystąpiła w amerykańskim serialu grozy "American Horror Story" . Lady Gaga zagrała w 5. oraz 6. sezonie, w których wcieliła się w hrabinę Elizabeth Johnson oraz Scathach. Rola w tym serialu przyniosła jej Złoty Glob w kategorii "najlepszy występ aktorski w miniserialu lub filmie telewizyjnym".

We wrześniu 2017 roku na platformie Netflix pojawił się dokument o artystce pod tytułem "Gaga: Five Foot Two".



Wideo youtube

Lady Gaga: Narodziny gwiazdy

"Narodziny gwiazdy" to reżyserski debiut Bradleya Coopera - aktora trzykrotnie nominowanego do Oscara - za role w "Poradniku pozytywnego myślenia", "American Hustle" i "Snajperze"). Na ekranie stworzył magnetyczny duet z Lady Gagą, królową stylistycznych metamorfoz, która tym razem wcieliła się w Ally - nieśmiałą, choć utalentowaną wokalnie dziewczynę, wciąż czekającą na przełomowy moment w karierze. Z pomocą śpieszy Jackson Maine (Cooper), charyzmatyczny, choć już mocno zmęczony życiem gwiazdor muzyki country. Ich wspólne spotkanie zaowocuje płomiennym romansem i eksplozją popularności Ally, uruchamiając tym samym konflikt na linii gasnący mistrz - wschodząca gwiazda.



Film "Narodziny gwiazdy" był chwalony zarówno za doskonałe zdjęcia, fenomenalną muzykę (film został nagrodzony Oscarem i Złotym Globem za najlepszą piosenkę - "Shallow"), ale też inteligentny portret amerykańskiego show-biznesu, który - pomimo swojego blichtru - często przypomina bezduszną maszynerie.

Wideo Lady Gaga, Bradley Cooper - Shallow (Live in Las Vegas)

"Najnowsze 'Narodziny gwiazdy' były projektem ryzykownym w kilku kwestiach. Pierwsza wątpliwość dotyczyła zaangażowania do głównej roli kobiecej Lady Gagi. Piosenkarka miała już doświadczenie aktorskie, jednak dotychczas występowała wyłącznie w projektach groteskowych ("Maczeta zabija", serial "American Horror Story: Hotel"). Rola Ally była więc dla niej pierwszą w karierze kreacją dramatyczną. Gaga poradziła sobie z nią - wybaczcie sucharek - śpiewająco. Na ekranie tworzy pełnokrwistą, silną bohaterkę, trzymając tym samym wysoki poziom swych poprzedniczek (między innymi Judy Garland i Barbry Streisand). Natomiast sceny, w których śpiewa, to czysta poezja" - pisał nasz recenzent Jakub Izdebski.

Wideo "Narodziny gwiazdy" [trailer]

Lady Gaga kandydatką do Oscara?

"Dom Gucci" w reżyserii Ridleya Scotta jest z pewnością jedną z najbardziej wyczekiwanych premier tego roku. Nakręcony na podstawie książki Sary Gay Forden kryminał biograficzny przedstawia historię Patrizii Reggiani - kobiety, która zleciła zabójstwo byłego męża, dziedzica fortuny rodu Guccich, za co została skazana i osadzona w więzieniu.

Główną rolę zagrała Lady Gaga , która po udanym występie w "Narodzinach gwiazdy" coraz śmielej stawia kroki w branży filmowej. Recenzenci określili kreację piosenkarki mianem "hipnotyzującej" i "przełomowej", a eksperci już wróżą artystce nominację do Oscara.

Zdjęcie Zwiastun filmu "Dom Gucci" / East News

"Dom Gucci": Lady Gaga o kreowaniu postaci

Lady Gaga udzieliła niedawno wywiadu magazynowi "Vogue", w którym opowiedziała o drobiazgowych przygotowaniach do roli i ich wpływie na jej zdrowie. Jak ujawniła, do tego stopnia wniknęła w swoją postać, że zaczęła "tracić kontakt z rzeczywistością" i miała ataki paniki.

"Byłam Patrizią przez cały czas, nigdy się z nią nie rozstawałam. Używałam technik pamięciowych, by przywracając wspomnienia o własnych traumatycznych przeżyciach, uczynić postać Patrizii bardziej wiarygodną. Ridley uznał, że to dla mnie niezdrowe. Pewnego dnia powiedział, że nie chce, bym dalej traumatyzowała samą siebie. 'Już to zrobiłam, więc mogę raz jeszcze przez to przejść' - odparłam. Poradził jednak, żebym nie robiła sobie dłużej krzywdy" - wyjawiła piosenkarka w rozmowie z "The Hollywood Reporter".

Zaangażowanie Lady Gagi w pracę nad rolą wywołało u niej też fizyczne dolegliwości. "Często wymiotowałam tuż po przebudzeniu. To był rezultat wybuchowej mieszanki lęku, zmęczenia, traumy i wyczerpania. Budziłam się, wymiotowałam, szłam na plan, wracałam i znowu wymiotowałam. Taki był schemat"- dodała artystka.

"Pod koniec zdjęć miałam pewne problemy psychiczne. Zarówno w pokoju hotelowym, jak i na planie zachowywałam się i mówiłam jak Reggiani. Pewnego dnia wyszłam w kapeluszu na spacer i spanikowałam. Myślałam, że jestem na planie filmowym" - Lady Gaga opowiedziała w rozmowie z "Variety".

Czy te poświęcenia gwiazdy przełożyły się na jakość gry aktorskiej? To będzie można ocenić już za kilka dni.



Instagram Post

Lady Gaga nago promuje swój film

Do wywiadów dołącza się sesje zdjęciowe. Jak zwykle, Lady Gaga stawia na "szokujący" styl, kiedyś ubrała suknie z mięsa. Gwiazda pozuje w obszernej kreacji z tiulu. Przypomina ogromną różową watę cukrową, głowę zakryła perłową siatką. Na kolejnej fotografii ma na sobie strój arlekina (błazna). Jednak największą sensację wywołała całkiem inna "stylizacja".

Na jednym ze zdjęć Lady Gaga pozuje całkiem naga. Artystka leży bokiem niczym lwica z uniesioną głową. Fryzura przypomina tę noszoną przez Włoszki w starych filmach, włosy uniesiono do góry, z drugiej strony jest to również nawiązanie do granej przez nią postaci Patrizii. Gwiazda zasłania biust rękoma, odsłaniając zarazem liczne tatuaże.

Instagram Post

"Dom Gucci" trafi na ekrany polskich kin 26 listopada.