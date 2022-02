"Peaky Blinders" i "Obywatel Jones" na CDA Premium. Co jeszcze w lutym?

"Peaky Blinders" (serial dostępny od 17 lutego)



To jedna z najgłośniejszych retro gangsterskich produkcji ostatnich lat. Akcja serialu, wyprodukowanego przez BBC Two, osadzona jest w latach 20. XX wieku w powojennym Birmingham. Peaky Blinders to gang, na którego czele stoi Thomas Shelby. Bracia Shelby zdobywają "sławę" jako bukmacherzy, rekieterzy i gangsterzy. Głową rodziny jest najstarszy brat, Arthur Shelby, ale prawdziwym mózgiem i siłą napędową organizacji jest Thomas, który chce stworzyć gangsterskie imperium, które wykroczy poza Birmingham. W serialu występują: Cillian Murphy , Sam Neill , Tom Hardy i Adrien Brod y.

Określenie Peaky Blinders po raz pierwszy użyto w prasie przy okazji ataku na George'a Eastwooda 23 marca 1890. Mężczyzna został bez powodu wyciągnięty z baru i brutalnie pobity. Gang istniał naprawdę. Odróżniali się od pozostałych nienagannym, stylowym ubiorem i bronią, którą były wszyte w czapki żyletki.

Wideo "Peaky Blinders" (Season 5): Trailer

"Obywatel Jones"



Film w reżyserii Agnieszki Holland to oparta na faktach historia młodego walijskiego dziennikarza Aretha Jonesa (w tej roli James Norton ) piszącego w latach 30. XX wieku, który ujawnił sprawę Wielkiego Głodu na Ukrainie. Publikacje Jonesa nie tylko pokazały Zachodowi, co działo się na Ukrainie, ale także zainspirowały George'a Orwella do napisania "Folwarku zwierzęcego". Autorem zdjęć jest Tomasz Naumie, a współproducentką i autorką scenariusza - Amerykanka Andrea Chałupa.



Zdjęcia zrealizowano m.in. w Katowicach i Dąbrowie Górniczej. W polsko-brytyjsko-ukraińskiej koprodukcji wystąpili ponadto m.in. Vanessa Karby, Peter Stargard, Michalina Olszańska i Krzysztof Pieczyński.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Obywatel Jones" [trailer] materiały dystrybutora

"#martyisdead"

Serial, z ważnym przekazem, dla nastolatków, choć może bardziej dla ich rodziców. 15-letni Marty nie żyje. Pozostała tylko seria, mrożących krew w żyłach, filmików, które nakręcił krótko przed śmiercią. Zrozpaczony ojciec składa w całość fragmenty internetowego życia Marty'ego, aby ujawnić okoliczności tragicznego końca życia nastolatka. Marty brał udział w "internetowym szantażu". Serial jest inspirowany prawdziwymi wydarzeniami. Stawia pytania i odkrywa zagrożenia związane z siecią.

Zdjęcie Nowość w lutym na CDA Premium / materiały prasowe

"Pechowi szczęściarze"

Trochę komedia, trochę dramat. Akcja filmu (nominowanego do Oscara) rozgrywa się w czasach kryzysu gospodarczego w Argentynie. Mieszkańcy małego miasteczka postanawiają wyrwać się z biedy i inwestują swoje oszczędności w nowy biznes. Niestety, padają ofiarą nieuczciwego finansisty i tracą wszystkie pieniądze. Ale nie poddają się. Układają plan odzyskania kapitału. Nieprzewidywalna komedia kryminalna o skoku, który nie miał prawa się udać.

Wideo "Pechowi szczęściarze" [trailer]

"Proxima" (film dostępny od 11 lutego)



Sarah ( Eva Green ) jest francuską astronautką, szkolącą się w Europejskiej Agencji Kosmicznej w Kolonii. To jedyna kobieta w tym kosmicznym teamie. Sarah mieszka sama ze Stellą, swoją ośmioletnią córką. Pewnego dnia główna bohaterka dowiaduje się, że została zakwalifikowana do rocznej misji na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Jako astronautka Sarah jest gotowa, by spełnić swoje marzenia i polecieć w kosmos, jako mama boi się rozłąki z córką. Każda decyzja decyzja jest dobra i zła jednocześnie. Wyprawa w kosmos czasami okazuje się mniejszym wyzwaniem niż zwykłe życie na Ziemi.

Krytycy zgodnie ocenili, że to jedna z najlepszych ról w karierze Eve Green. Film "Proxima" miał światową premierę na MFF w Toronto, gdzie otrzymał wyróżnienie Jury w sekcji Platform. Reżyserka filmu Alice Winocour odebrała Nagrodę Specjalną Jury na 67. MFF w San Sebastian. Eva Green za rolę astronautki otrzymała wyróżnienie Grand Prix Cinéma ELLE 2019 oraz nominację do Nagrody Lumiere.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Proxima" [trailer] materiały dystrybutora

"Happy End"



Krytycy i publiczność w Rosji okrzyknęli go serialem roku. On jest uzależniony od pornografii i cierpi na fobie społeczną. Ona jest niespokojną neurotyczką, szukającą świadomości swego ciała. Z powodu finansowych tarapatów postanawiają zmienić swój związek w seksualną atrakcję transmitowaną do sieci. Prowokujący dramat o momentami komediowym zabarwieniu pokazujący dylematy i rozterki pary bohaterów, a także odsłaniający kulisy seksbiznesu.

