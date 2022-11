Listę zwycięzców Europejskich Nagród Filmowych w ośmiu kategoriach - w tym najlepszy montaż, zdjęcia, charakteryzacja i scenografia - opublikowano na stronie internetowej Europejskiej Akademii Filmowej. Znalazł się na niej Paweł Mykietyn , doceniony za muzykę do "IO" Jerzego Skolimowskiego . Obraz wciąż może zapewnić Skolimowskiemu nagrodę za najlepszą reżyserię. Oprócz polskiego twórcy o tę statuetkę ubiegają się: Ruben Ostlund ("W trójkącie"), Lukas Dhont ("Blisko"), Marie Kreutzer ("W gorsecie"), Ali Abbasi ("Holy Spider") oraz Alice Diop ("Saint Omer"). Do kogo trafi wyróżnienie - dowiemy się 10 grudnia podczas gali, która odbędzie się w Reykjaviku.

"IO": Polski kandydat do Oscara

Światowa premiera "IO" Jerzego Skolimowskiego odbyła się w maju br. w konkursie głównym festiwalu w Cannes. Obraz uhonorowano nagrodą jury. Pod koniec sierpnia został polskim kandydatem do Oscara w kategorii najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy.

"IO" nawiązuje do filmu "Na los szczęścia, Baltazarze!" Roberta Bressona, zaliczanego do klasyki kina francuskiego. Tytułowym bohaterem jest osiołek (w tej roli Taco, Holla, Marietta, Hettore, Rocco i Maya), który występuje w cyrku z młodą artystką o pseudonimie Kasandra (Sandra Drzymalska). Dziewczyna troskliwie się nim opiekuje, a IO darzy ją bezwarunkową miłością. Niestety, kiedy po demonstracji przeciwników wykorzystywania zwierząt do cyrku wkraczają komornicy, owa dwójka musi się rozdzielić. Osiołek trafia do stajni, a później jeszcze kilkakrotnie zmienia właścicieli. Pewnego wieczoru niespodziewanie odwiedza go Kasandra, która - pamiętając o jego urodzinach - przynosi IO ciastko marchewkowe.

Po chwili jednak odjeżdża, poganiana przez Zioma (Tomasz Organek). Zwierzę tęskni za nią i postanawia ją odszukać. Ucieka z gospodarstwa, gubi się w lesie, a następnie zostaje na chwilę przygarnięte przez grupę kiboli. W dalszej części wędrówki osiołek trafia pod opiekę kierowcy tira (Mateusz Kościukiewicz) i włoskiego księdza (Lorenzo Zurzolo), który zabiera go do posiadłości hrabiny (Isabelle Huppert).

Współscenarzystką i współproducentką filmu jest Ewa Piaskowska. Za zdjęcia odpowiada Michał Dymek (część z nich zrealizowali Michał Englert i Paweł Edelman), a za montaż - Agnieszka Glińska. Dystrybutorem obrazu w Polsce została firma Gutek Film.

Paweł Mykietyn: Kariera

Paweł Mykietyn (ur. 20 maja 1971 r.) jest kompozytorem i klarnecistą. Współpracował m.in. z Jackiem Kaspszykiem i Jerzym Maksymiukiem, komponował dla Ewy Pobłockiej, jak też na zamówienie wielu festiwali i instytucji, m.in. "Warszawskiej Jesieni", Polskiego Radia, Teatru Wielkiego - Opery Narodowej, a także dla wykonawców, w tym Elżbiety Chojnackiej i Jerzego Artysza.

W latach 1997-2001 był kierownikiem muzycznym w Teatrze Studio w Warszawie, a od 2008 roku sprawuje tę funkcję w Nowym Teatrze. Jest laureatem wielu nagród, m.in. na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni za muzykę do filmów "33 sceny z życia" Małgorzaty Szumowskiej oraz "Essential Killing" i "11 minut" Jerzego Skolimowskiego. W 2008 r za swoją "II Symfonię" otrzymał Nagrodę Mediów Publicznych "Opus" w dziedzinie muzyki poważnej.

Jest odznaczony m.in Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Srebrnym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis".

