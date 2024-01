"Fuks 2": O filmie

"Fuks 2" łączy pokolenia, zachwyci młodego widza, jak i fanów pierwszej części, świetnej komedii gangsterskiej sprzed 25 lat, od której rozpoczęła się wielka kariera Macieja Stuhra. Legenda powraca! Maciek (w tej roli Maciej Musiał) jest bystrym i ogarniętym dwudziestolatkiem, choć pieniądze i samochód na randkę musi pożyczyć od taty. Jego ojciec Aleks (grany przez Macieja Stuhra) obecnie stara się żyć bez większych stresów, ale nie zawsze tak było. Miał lekkość do wpadania w tarapaty i z gangsterami, i z kobietami.

Poprzeczkę zawiesił zatem wysoko. Syn odziedziczył po nim brawurowy charakter i skłonność do niebezpiecznych intryg. A wszystko zaczęło się od randki z internetu, która połączy go z dwiema nieprzewidywalnymi kobietami (Pauliną Gałązką i Kasią Sawczuk), związanym z nimi wściekłym gangsterem (granym przez Cezarego Pazurę), polującym na niego emerytowanym gliną (Janusz Gajos) i wciągnie w grę, której stawką jest wielka kasa oraz jeszcze większa miłość.



"Fuks 2": Młode pokolenie przejmuje scenę

W obsadzie drugiej części "Fuksa" ponownie znaleźli się Maciej Stuhr, Janusz Gajos i Tomasz Dedek. Towarzyszą im ulubieńcy widzów w tym Cezary Pazura czy Sonia Bohosiewicz. Na ekranie zobaczymy również gwiazdy młodego pokolenia - Macieja Musiała, Katarzynę Sawczuk czy Paulinę Gałązkę.

Podczas premiery mieliśmy okazję porozmawiać z gwiazdami filmu, w tym z Pauliną Gałązką. Czy jej postać to femme fatale? "Nie postrzegam tak postaci Anny. Raczej mam ją za dziewczynę, która ma silny instynkt przetrwania. Troszeczkę w życiu przeszła, a w związku z tym jest nauczona walczyć o swoje i jak już coś ma, to nie wypuści tego. Ma także bardzo dużą inteligencję emocjonalną, dlatego potrafi odnaleźć się w każdych tarapatach i dogadać się z każdym" - opisała swoja bohaterkę aktorka.

Opowiedziała również o relacji łączącej ją z inną kobiecą bohaterką filmu. "To jest relacja, która pokazuje, że wspólny problem łączy. Ale również to, że warto się trzymać razem. Bo razem, pomimo uprzedzeń, gdy mamy jakiś wspólny cel, to możemy wspólnie więcej osiągnąć. Myślę, że cały nasz kraj mógłby się od tego uczyć" - powiedziała z uśmiechem.

Chociaż w filmie "Fuks 2" nie brakuje wątków romantycznych, to jest to głównie komedia akcji. To właśnie ten bardziej sensacyjny wątek przypadł Paulinie Gałązce do gustu. "Ta sensacyjna bardziej do mnie przemawia. Przypomina mi klimat pierwszego filmu. To jest też powód, dla którego kocham ten pierwszy film" - przyznała w rozmowie z Interią.

