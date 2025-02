"Poznaj moich rodziców": kultowa komedia, która bawi widzów od ponad 20 lat

Film "Poznaj moich rodziców" to druga część kultowej serii komediowej zapoczątkowanej przez "Poznaj mojego tatę" z 2000 roku. Przedstawia dalsze losy Grega Fockera (Ben Stiller) i jego narzeczonej Pam Byrnes (Teri Polo), którzy po tym, jak mężczyźnie udało się wywalczyć przychylność rodziców Pam - Jacka (Robert De Niro) i Diny Byrnesów (Blythe Danner), przygotowują się do ślubu. Rodzice Pam poznają się z rodzicami Grega, co okazuje się kompletną katastrofą. Wyluzowani państwo Fockerowie nie mają nic wspólnego ze sztywnymi Byrnesami. W role Berniego i Roz Fockerów wcielili się Dustin Hoffman oraz Barbra Streisand.

Film wyreżyserował Jay Roach, który odpowiadał także za pierwszą część serii. Roach jest znany z reżyserowania komedii, takich jak "Austin Powers" czy "Wyborcze jaja".

Ta kultowa komedia jest wypełniona humorem sytuacyjnym, bazującym na niezręcznych momentach, które znamy z codziennego życia. Co ciekawe, film zawiera sporo scen improwizowanych. Stiller i De Niro wspólnie wymyślali niektóre żarty, a ich współpraca na ekranie była wynikiem ich świetnego poczucia humoru.

Z budżetem wynoszącym około 80 milionów dolarów, "Poznaj moich rodziców" zarobił ponad 516 milionów dolarów na całym świecie, co czyni go jednym z najbardziej dochodowych filmów komediowych.

"Poznaj moich rodziców" w TV. Kiedy i gdzie oglądać?

Film "Poznaj moich rodziców" zostanie wyemitowany w środę 19 lutego o godz. 21.10 w Polsacie.