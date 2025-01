Paul Mescal rezygnuje. Szokujące doniesienia prosto z planu Ridleya Scotta

Po sukcesie "Gladiatora II" i licznych zachwytach Ridleya Scotta nad talentem aktorskim Paula Mescal, zdawało się, że rośnie nam nowy duet reżysersko-aktorski w Hollywood. Potwierdzeniem tego było obsadzenie Irlandczyka w kolejnym projekcie reżysera o nazwie "The Dog Stars". Tymczasem, okazuje się, że ich drogi właśnie się rozchodzą Jak podaje Variety, Paul Mescal był zmuszony do rezygnacji z roli z powodu zbyt napiętego harmonogramu.

Paul Mescal z wielką chęcią przystąpił do pracy na planie nowego filmu Ridleya Scotta. Dobrze wspomina ich współpracę przy "Gladiatorze II" i chciał ją kontynuować. Plany pokrzyżowały mu jednak wcześniejsze zobowiązania zawodowe. Kilka tygodni temu potwierdzono, że aktor przyjął rolę w filmie biograficznym o zespole muzycznym The Beatles, który wyreżyseruje Sam Mendes. Co ciekawe, odejście Irlandczyka z produkcji nie jest dużym zaskoczeniem dla samego reżysera. W grudniowym wywiadzie z Christopherem Nolanem Scott zasugerował, że udział Mescala w projekcie jest nie pewny ze względu na projekt z Mendesem.

Kto zastąpi Paula Mescala w "The Dog Stars"?

Jacob Elordi zamiast Paula Mescala? Sensacyjne plotki z planu Ridleya Scotta

Według doniesień Variety Paula Mescala zastąpi Jacob Elordi. Australijczyk rozpoczął już rozmowy z 20th Century w sprawie przejęcia roli i jest na początku negocjacji. Aktor nie jest przypadkowym wyborem. Od kilku lat konsekwentnie buduje swoją karierę w Hollywood, wybierając skomplikowane postaci. Jeśli szukać podobieństw między Paulem Mescalem i Jacobem Elordi, złożoność bohaterów będzie jednym z ich wspólnych mianowników. Wystarczy wspomnieć kreacje Australijczyka w "Sultburn" i "Euforii" oraz Irlandczyka w "Normalnych ludziach" czy "Aftersun". Choć stawiają na inne środki wyrazu, większość z granych przez nich postaci toczy spory z wewnętrznymi demonami.

Udział Elordiego w "The Dog Stars" nie jest jeszcze przesądzony, ponieważ aktor ma podobnie napięty grafik do swojego poprzednika. Przed nim finałowy sezon wspomnianej "Euforii" oraz "Wichrowe wzgórza", których produkcja jest zaplanowana na pierwszą połowę tego roku. Jeśli dojdzie do skutku angaż Elordiego w "The Dog Stars", zagra pilota o imieniu Hig. Sam film to adaptacja powieści Petera Hellera. Scenariusz napisał Mark L. Smith. Opowiada historię Higa, który przeżył epidemię grypy, która wytrzebiła niemal całą ludzką populacją.

