Najlepsze wielkanocne filmy familijne. Bawią i wzruszają. Wbijają w fotel?

Wielkanocna przygoda filmowa: 5 propozycji na wspólny seans

Wielkanoc to czas, który dla wielu z nas łączy się z tradycją spędzania czasu z bliskimi, świątecznymi przygotowaniami, ale także - chwilami odpoczynku. Jeśli zastanawiacie się, jak połączyć te wszystkie elementy, propozycja wspólnego seansu filmowego może być idealnym rozwiązaniem.

Z tej okazji przygotowaliśmy zestawienie 5 filmów, które idealnie wpisują się w atmosferę Wielkanocy. Oto nasze rekomendacje na filmowy weekend.

1. "Parada wielkanocna" - klasyka musicalu z Judy Garland

Jeśli uwielbiacie klasyczne musicale i komedie romantyczne, "Parada wielkanocna" z Judy Garland to must-see. Choć święta pełnią tutaj funkcję tła, historia miłosna, pełna kolorów i ciepła, z pewnością porwie serca widzów. Film w reżyserii Charlesa Waltersa to nie tylko hołd dla talentu Garland, ale także dla Freda Astaire’a, który powrócił z emerytury, by stanąć u boku Judy w tej pełnej energii produkcji. Idealna propozycja dla tych, którzy szukają filmu o świątecznej magii w klimacie lat 40-tych.

2. "Polnische Ostern" - komediodramat o świątecznych konfliktach

Jeżeli chcecie sięgnąć po coś bardziej współczesnego, "Polnische Ostern" to świetny wybór. Film, który jest polsko-niemiecką koprodukcją, to komediodramat opowiadający historię niemieckiego "Janusza", który nie może pogodzić się z tym, że prawa do swojej wnuczki dostaje jej ojciec, Polak. Wyjątkowy film o różnicach kulturowych, relacjach rodzinnych i zaskakujących zwrotach akcji. Idealny na wieczór pełen emocji i śmiechu. W jednej z głównych ról zobaczycie tu Grażynę Szapołowską. Ponoć dla reżysera, który ma polskie korzenie, dzieło to było rozliczeniem się z przeszłością.

3. "Hop" - animacja dla całej rodziny

Dla najmłodszych (i tych nieco starszych), którzy szukają lekkiej i zabawnej animacji, "Hop" jest doskonałą opcją. W tym filmie zajączki pracują na Wyspie Wielkanocnej, przygotowując słodkości dla dzieci. Zet, młody zajączek, postanawia jednak uciec do Hollywood, by zostać perkusistą. Jego misja ratowania Wielkanocy przed kurczakiem Carlosem to pełna przygód opowieść, która rozbawi całą rodzinę.

4. "Ostatnie kuszenie Chrystusa" - wielkie pytania o losy Jezusa

Martin Scorsese to reżyser, który nie boi się poruszać trudnych tematów. "Ostatnie kuszenie Chrystusa" to film, który proponuje alternatywną wersję życia Jezusa - pokazuje go w chwilach wątpliwości i rozważa, co by się stało, gdyby podjął inne decyzje. Film może stanowić głębsze przeżycie, a także zaproszenie do refleksji nad losem postaci, która od wieków budzi emocje na całym świecie. To doskonała propozycja, by zbliżyć się do duchowego wymiaru Wielkanocy.

5. "Za jakie grzechy, dobry Boże?" - francuska komedia pełna kulturowych zderzeń

Francuska komedia, która szybko zyskała serca widzów na całym świecie, to świetna propozycja na wspólny, radosny wieczór. W filmie tym konserwatywne małżeństwo musi pogodzić się z tym, że ich cztery córki wyszły za mąż za mężczyzn z różnych krajów i wyznań. Film pełen humoru, ale i refleksji nad uprzedzeniami i różnicami kulturowymi, sprawi, że nie tylko się uśmiechniemy, ale także zastanowimy nad tym, co tak naprawdę łączy nas wszystkich. To także film z wątkiem świątecznym, który doskonale wpisuje się w atmosferę Wielkanocy, jak nie w pierwszej, to w dwóch kolejnych częściach, które powstały i czekają na was. A jeśli jeszcze was do niego nie przekonałam - w moim domu to właśnie tę komedię ogląda się co roku w drugi dzień świąt.

