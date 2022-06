Odkrycie szczegółowych danych z paszportu rosyjskiego przywódcy możliwe będzie dzięki wykorzystaniu kryptowaluty NFT. Składająca się z 50 tysięcy elementów NTF układanka wymaga aktywności internautów, którzy za odpowiednią liczbę jednostek NFT mogą zapewnić sobie udział w światowej premierze obrazu (10 NFT), dzień na planie zdjęciowym (50 NFT) a nawet epizodyczną rolę w filmie (100 NFT).

Wideo www.putinpassport.com

Patryk Vega zapewnia, że ujawnienie paszportu Putina na stronie internetowej jest legalnym działaniem. Reżyser podkreślił też, że posiada prawa do publikacji paszportu Putina w "każdej formie".

Reżyser zwrócił się też z przesłaniem do prezydenta Rosji.

"Mam wiadomość dla Władimira Putina. Nie jesteś nietykalny. Jest Ktoś, kto ma większą władzę od ciebie. Jeśli odkryją twój paszport, możesz być wyśledzony w każdym miejscu na świecie. Nawet jeśli uciekniesz i zdobędziesz nową tożsamość, nie ominie cię sąd ostateczny i kara za największe zbrodnie przeciw ludzkości w Europie od czasu II wojny światowej" - ostrzega Vega.

Zdjęcie "Odkryj paszport Putina, żeby zaatakować Putina" / www.putinpassport.com / materiały prasowe

I zachęca internautów do udziału w "specjalnym projekcie".

"Jeśli kupisz NFT z własnym fragmentem paszportu Putina, uzyskujesz dostęp do świata, w którym możesz prowadzić walkę przeciw złu. W ten sposób możesz zaatakować Putina w odwecie za jego barbarzyńskie zbrodnie".

Instagram Post

Vega dodał, że środki uzyskane ze sprzedaży zostaną wykorzystane do "medialnej walki ze złem", czy prawdopodobnie zasilą budżet planowanej produkcji.

Patryk Vega: Anglojęzyczny debiut

O tym, że planuje realizację filmu o Putinie, Patryk Vega ujawnił w maju wywiadzie dla "The Hollywood Reporter" w Cannes.

Film o roboczym tytule "The Vor in Law" nawiązuje do rosyjskiego terminu mafijnego, którego znaczenie podobne jest do "ojca chrzestnego". Patryk Vega zapowiedział, że w filmie skupi się na historii Putina od jego kontrowersyjnych początków podczas rządów w Petersburgu "aż do wojny na Ukrainie".

Vega potwierdził, że będzie to film gangsterski, a głównym wątkiem będą powiązania Putina z przestępczością, która miała miejsce w czasie, gdy pełnił funkcję zastępcy burmistrza w Petersburgu.

W przyszłym roku reżyser planuje nakręcić "The Vor in Law" w Polsce, na Litwie i Malcie. Vega chce zatrudnić amerykańską lub międzynarodową gwiazdę w roli Putina, natomiast większość pozostałej obsady ma pochodzić z Europy. Czy znajdzie się miejsce dla któregoś z ulubionych polskich aktorów Vegi? Przekonamy się.

Patryk Vega: Ostatni film po polsku

Vega powiedział, że film autobiograficzny, który obecnie kręci, dramat inspirowany jego własnym życiem, będzie ostatnim filmem po polsku w jego karierze. W przyszłości zajmie się kręceniem tylko filmów anglojęzycznych. Patryk Vega wyznał w wywiadzie na "The Hollywood Reporter", że pomimo znacznego sukcesu komercyjnego czuje, że nie cieszy się należytym szacunkiem w swoim kraju.

Dostaję złą prasę, ponieważ moje filmy zarabiają najwięcej w Polsce

Nie mogę się dalej rozwijać. Czuję, że kręcenie filmów anglojęzycznych jest naturalnym krokiem w przód w mojej karierze

Vega przekonuje, że jego doświadczenie zdobyte podczas kręcenia filmów w Polsce może okazać się przewagą na rynku międzynarodowym.

Mogę zrobić film w 13 dni za 300 000 dolarów. Mogę zrobić film według tego samego harmonogramu, używając tych samych kamer za 10 procent budżetu Australii, a nawet budżetu Hollywood. Więc wiem, co mogę zrobić z budżetem 10 milionów dolarów.

Budżet na "The Vor in Law" ma wynosić 12 milionów dolarów, a film w całości zostanie sfinansowany za pośrednictwem prywatnych inwestorów.

