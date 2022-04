Patryk Vega to obecnie jeden z najpopularniejszych i najbardziej kontrowersyjnych polskich reżyserów. Choć jego twórczość cieszy się niemałym zainteresowaniem ze strony widzów, nie brakuje osób, które zaciekle krytykują pojawiające się co kilka miesięcy produkcje.

Sam reżyser w jednym z ostatnich wywiadów przyznał, że nie zamierza więcej kręcić polskich filmów. Ten, nad którym obecnie pracuje, będzie jego ostatnim. W przyszłości chciałby się zająć produkcjami zagranicznymi i współpracą z hollywoodzkimi gwiazdami.



"Nakręciłem swój ostatni film w listopadzie, swoją autobiografię. Będzie w kinach we wrześniu. Nie jest to pomnik mojej osoby, czy gloryfikacją. To film o walce między ciemnością a światłem w moim życiu. Pokazuje mechanizm zmagania się człowieka z mrokiem. To historia o podnoszeniu się z upadków. Czułem, że chcę zamknąć taką historią pewien rozdział w swoim życiu" - Vega mówił w lutym mówił w rozmowie z "Super Expressem".

Reklama

Według rewelacji Pudelka reżyser może jednak opóźnić swój wyjazd do Stanów Zjednoczonych, by opowiedzieć jeszcze jedną filmową historię.

"Patryk jest zafascynowany tym tematem w sensie psychologicznym i socjologicznym. Tym, jak bardzo można w życiu upaść, mając w życiu wszystko. Historia człowieka, który miał duży pierwiastek autodestrukcji w sobie. Zdaniem Patryka Kamil Durczok to postać rodem z Dostojewskiego. A to wszystko historia jego kariery, wzlotów i upadku na tle blichtru show biznesu: wielkie pieniądze, ludzie z pierwszych stron gazet, politycy, narkotyki, kobiety, molestowanie, alkohol i płatna miłość" - Pudelek cytuje wypowiedź znajomego Patryka Vegi.

Patryk Vega: Najlepsze filmy

Patryk Vega urodził się 2 stycznia 1977 roku w Warszawie. Patryk Vega to pseudonim. Naprawdę nazywa się Patryk Sebastian Krzemieniecki. Jest absolwentem socjologii na specjalizacji medialnej w Collegium Civitas w Warszawie. W 1998 roku zadebiutował jako scenarzysta, realizując serial "Pierwszy milion".



W 2005 roku stworzył swój pierwszy pełnometrażowy film fabularny "PitBull", w którym sportretował środowisko policjantów. Film zdobył ogromną popularność wśród widzów. Powstał także serial pt. "Pitbull", który w latach 2005-2008 był emitowany w TVP 2. Spośród innych seriali sukces przyniosły mu również "Kryminalni" i "Twarzą w twarz". W 2009 roku premierę miał wyreżyserowany przez Patryka Vegę film "Ciacho", a w 2013 roku "Last Minute".

Patryk Vega ma na swoim koncie takie filmy jak "Służby specjalne" (2014), Pitbull. Niebezpieczne kobiety" (2016), "Botoks" (2017), "Kobiety mafii" (2018), "Polityka" (2019), "Bad Boy" (2020) oraz "Pętla" (2020). Reżyser jest również specjalistą od mocnego kina. Dokument "Oczy diabła" i film "Small World" opowiadają o handlu dziećmi.



Ostatnim jego dziełem jest "Miłość, seks & pandemia".

Kamil Durczok: Jego życie to materiał na film?

Kamil Durczok zmarł w listopadzie 2021 w szpitalu w Katowicach w wieku 53 lat. Dziennikarz miał krwotok.

Był laureatem wielu nagród branżowych, m.in. nagrody Grand Press dla dziennikarza roku (2000), Złotej Telekamery w kategorii Informacje (2008) oraz Wiktora dla najwyżej cenionego dziennikarza, komentatora i publicysty (2004).

W 2003 r. Kamil Durczok przeszedł chorobę nowotworową. O swej walce z chorobą napisał książkę pt. "Wygrać życie". W 2020 roku przyznał, że cierpiał na chorobę alkoholową i depresję.

W marcu 2021 roku Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalski skazał Kamila Durczoka na rok więzienia w zawieszeniu na dwa lata. Zabronił mu także prowadzenia pojazdów przez 5 lat.



Kamil Durczok nie zostanie aresztowany 1 / 5 Znany dziennikarz został zatrzymany 2 grudnia. Prokurator przedstawił mu zarzuty podrobienia dokumentów umożliwiających uzyskanie kredytu i przedłożenia ich w banku oraz doprowadzenia banku do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości. Po przesłuchaniu prokuratura przesłała do sądu wniosek o aresztowanie podejrzanego. Sąd go nie uwzględnił. Źródło: PAP Autor: Hanna Bardo udostępnij

Dziennikarz został uznany przez sąd winnym tego, że w lipcu 2019 roku, będąc w stanie nietrzeźwości, prowadził samochód na autostradzie A1 oraz spowodował zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu poprzez najechanie na słupki rozdzielające pasy jezdni na remontowanym odcinku drogi krajowej nr 1 w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego.

Zobacz również:

Alain Delon żegna się ze światem. Wzruszające słowa

Cary Fukanaga: Reżyser "Bonda" w Ukrainie. "To jest prawdziwe"



Johny Depp kontra Amber Heard. Proces będzie transmitowany w telewizji

Will Smith zrezygnował z członkostwa w Akademii Filmowej