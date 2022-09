Patryk Krzemieniecki urodził się 2 stycznia 1977 roku w Warszawie. Od czasów podstawówki interesował się filmem i montażem, a już w wieku 14 lat handlował nielegalnym oprogramowaniem na jednej ze stołecznych giełd. Zaraz po ukończeniu 18. roku życia złożył wniosek o zmianę nazwiska, by otworzyć sobie drzwi do międzynarodowej kariery — tak stał się Patrykiem Vegą.

Kim jest Patryk Vega?

Pochodzenie nowego nazwiska reżysera jest tłumaczone dwojako. Według jednych źródeł wybór inspirowany był gwiazdą — Wegą, która jest 5. najjaśniejszą gwiazdą na nocnym niebie. Drugie tłumaczenie jest mniej abstrakcyjne i dotyczy fascynacji postacią Vincenta Vegi z kultowego filmu Quentina Tarantino "Pulp Fiction" z Johnem Travoltą w jednej z głównych ról.

Od 2010 roku jest żonaty z Katarzyną Słomińską. Para ma troje dzieci: córkę oraz dwóch synów-bliźniaków. Według Patryka Vegi jego iloraz inteligencji wynosi 164. Reżyser nigdy nie ujawnił swojego wzrostu, choć otwarcie mówi o tym, że jest niski. Według wielu osób Vega ma ok. 170 cm wzrostu.

PitBull, czyli początek kariery Patryka Vegi

Pierwsze kroki w profesjonalnej kinematografii stawiał jako scenarzysta ("Pierwszy milion", "Prawdziwe psy"), jednak największym sukcesem Patryka Vegi na początku kariery, a może nawet w całej dotychczasowej pracy, był napisany i wyreżyserowany przez niego film "PitBull", który następnie został rozwinięty w serial o tym samym tytule (produkcja miała 3 sezony).

Zdjęcie Patryk Vega z żoną - Katarzyną Słomińską / East News

Nowe rozdanie w karierze Vegi to najpierw realizacja filmu "Ciacho", czyli komedii z zabarwieniem kryminalnym, "Hans Kloss: Stawka większa, niż śmierć" oraz "Last Minute". Po tych produkcjach Patryk Vega zdecydował się na tworzenie filmów inspirowanych rzeczywistością, a także kontynuacji serii "PitBull". Między 2016 a 2022 rokiem nakręcił aż 14 filmów pełnometrażowych:

"Pitbull. Nowe porządki",

"Pitbull. Niebezpieczne kobiety",

"Botoks",

"Kobiety mafii",

"Plagi Breslau",

"Kobiety mafii 2",

"Polityka",

"Bad Boy",

"Pętla",

"Oczy diabła",

"Miłość, seks i pandemia",

"Pitbull",

"Small World",

"Niewidzialna wojna".

Patryka Vega — skandale i kontrowersje

Premiery filmów Patryka Vegi wiążą się z kontrowersjami i skandalami. Od premiery "Botoksu" za każdym razem przedstawiana była inna historia, by zachęcić fanów do pójścia do kin i kupienie biletów. W rzeczonym "Botoksie" miały zostać ujawnione oficjalnie ukrywane fakty o polskiej służbie zdrowia, a natchnienie do napisania scenariusza Vega otrzymał od Ducha Świętego.



Przed wejściem do kin "Polityki" wrzucał w sieci pojedyncze filmiki z najciekawszymi skrótami oraz znanymi osobami sceny politycznej, a także mówił o propozycjach wielomilionowych dofinansowań w zamian za przełożenie premiery. Film "Polityka" nie wstrząsnął jednak polską sceną polityczną...

Zdjęcie Patryk Vega z obsadą filmu Polityka / East News

Inspiracją do stworzenia filmu "Pętla" miała być afera podkarpacka, zwiastuny ociekały wulgaryzmami i przemocą, a Vega w wywiadach sugerował, że jest w posiadaniu znacznej ilości nagrań obciążających wiele osób, w tym sekstaśm z ich udziałem. Po premierze filmu nikt nie poniósł konsekwencji, a Patryk Vega przestał wspominać o jakichkolwiek nagraniach.



Kolejnym dziełem reżysera był film "Oczy diabła". Opowiada w nim historie handlu dziećmi w trójmiejskich klubach. Sam Vega zapewnia, że obraz został stworzony na podstawie faktycznych wydarzeń, a część materiału pochodzi z rozmowy z jednym ze sprawców. Tak poważny temat nie zakończył się żadnym działaniem wymiaru sprawiedliwości, a sam reżyser nie odniósł się do pytań o rozpoczęcie działań prawnych na podstawie zgromadzonego materiału.

Najnowszy film Patryka Vegi to… autobiografia

Najnowsze dzieło Patryka Vegi to jego autobiografia. Czy skończyły się tematy, które można opakować w skandal i kontrowersję przed premierą? Prawdopodobnie nie, jednak reżyser chce rozpocząć karierę międzynarodową, a film "Niewidzialna wojna" z Rafałem Zawieruchą w roli reżysera ma być grubą kreską oddzielającą te dwa etapy. Premiera autobiografii Patryka Vegi vel. Krzemienieckiego w kinach już w piątek 30 września 2022.

