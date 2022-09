"Ups... Dostałem rolę u Patryka Vegi... W najnowszych filmie zobaczycie Tysia!" - Marcin Tyszka rozpoczął przewrotnie swój najnowszy post na Instagramie. Przewrotnie, bo w tej produkcji, owszem, Tyszka, się pojawia, ale odgrywa go aktor. W filmie "Niewidzialna wojna" jest bowiem scena odtwarzająca wizytę Patryka Vegi w studiu "5-10-15", podczas której odpowiada na pytana zadawane przez Tyszkę.

Nastoletni Patryk Vega w programie "5-10-15"

Z tej okazji gwiazdor znany dziś jako juror w "Top Model" i fotograf mody opublikował swój oryginalny wywiad z przyszłym reżyserem kasowych filmów. "Patryk został właśnie wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa jako najmłodszy autor profesjonalnych grafik komputerowych. Gratuluję!" - tymi słowy Tyszka przedstawił Patryka widzom "5-10-15". Vega, posługujący się wtedy jeszcze nazwiskiem Krzemieniecki, zrobił czołówkę do tego programu. Znamienne, że w rozmowie robienie animacji komputerowych porównał do reżyserowania filmów... Wszak później bardzo się rozwinął w tej drugiej dziedzinie.

Patryk Vega na swoim Instagramie również opublikował klip, w którym wymieszane są ze sobą fragmenty oryginalnego wywiadu z tym "filmowym". "Zobacz, co robiłem w programie '5.10.15'. Bardzo się zmieniłem?" - napisał reżyser, który jako nastolatek miał czarną, bujną czuprynę.

W przypadku "Niewidzialnej wojny" Vega jest nie tylko reżyserem, ale i scenarzystą. Nie porwał się jednak na granie głównej roli. Tę powierzył Rafałowi Zawierusze.

