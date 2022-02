Gwiazda filmu "Naznaczony" , Patrick Wilson , to zapracowany aktor. Właśnie do kin trafił "Moonfall" z jego udziałem, a Wilson niedawno zakończył zdjęcia do drugiej części "Aquamana". Promujący swój najnowszy film gwiazdor został zapytany o to, jak wygląda sytuacja z filmem "Naznaczony 5". I, jak można wywnioskować z odpowiedzi, sytuacja ta wygląda więcej niż dobrze.



Patrick Wilson reżyserem piątej części "Naznaczonego"

"Tak, idziemy do przodu. Aktualnie jesteśmy na etapie wyboru lokacji do filmu, a na wiosnę ruszamy ze zdjęciami" - mówi Wilson w rozmowie z portalem "ScreenRant". Dla aktora projekt tego filmu jest szczególnie ważny, gdyż zadebiutuje w nim jako reżyser.

"Ten projekt bardzo mnie pasjonuje i odkąd usłyszałem pomysł na tę część nie było dnia, żebym nie wspierał filmu całym sobą. Oznaczało to dużo pracy dla mnie i dla scenarzysty Scotte Teemsa. Bardzo pomógł nam twórca serii Leigh Whannell, nie mówiąc o studiu Blumhouse. Nakręciłem dla niego wiele filmów, więc nie mógłbym trafić lepiej z moim reżyserskim debiutem niż do ludzi, którzy z jakiegoś powodu mi ufają" - mówi Wilson.

Patrick Wilson: Naznaczony talentem 1 / 8 Amerykański aktor Patrick Wilson obchodzi 45. urodziny. Nie wszyscy wiedzą, że jego żoną jest Polka Dagmara Domińczyk. Ważne miejsce w filmografii aktora zajmuje rola w "Aniołach w Ameryce" Mike'a Nicholsa, za którą Wilson został uhonorowany nominacjami do Złotego Globu i nagrody Emmy. W miniserialu na podstawie sztuki Tony'ego Kushnera, wyróżnionym Złotym Globem i nagrodą Emmy w 2004 r., Wilson wystąpił w towarzystwie Meryl Streep, Ala Pacino, Mary-Louise Parker oraz Emmy Thompson. Źródło: East News Autor: ROBERT ZUCKERMAN / NEW LINE PRODUCTIONS udostępnij

Grana przez Patricka Wilsona postać Josha Lamberta pojawiła się w każdej z poprzednich części serii, choć główną rolę grał w niej ostatnio w drugiej odsłonie cyklu. W trzeciej części młodszego Lamberta zagrał Garrett Ryan, a w "czwórce" Wilson pojawił się tylko w epizodzie. Nie wiadomo póki co, czy w piątej części "Naznaczonego" do swoich ról powrócą inni członkowie obsady poprzednich części.

