Kiedy łowca nagród Ian Swan (w tej roli Bruce Willis ) zostaje postrzelony w wodach okalających wyspę Maui i uznany za martwego, jego syn Ryan (Blake Jenner) rusza na poszukiwanie zabójców. W poszukiwaniach pomagają były partner ojca (Stephen Dorff) oraz miejscowa pani detektyw (Praya Lundberg). Wkrótce zaczyna zagrażać im bezlitosny makler giełdowy ( John Travolta ), który stawia sprawę jasno - mają o wszystkim zapomnieć. Niespodziewanie podczas wyprawy do pilnie strzeżonej wyspiarskiej społeczności, tytułowego Rajskiego Miasta, zyskują niespodziewanego sprzymierzeńca - czytamy w oficjalnym opisie fabuły filmu "Paradise City".

"Paradise City: Bruce Willis i John Travoilta znów razem na ekranie

Dla widzów seans "Paradise City" będzie jedną z ostatnich okazji do tego, by zobaczyć na ekranie Bruce’a Willisa. Popularny aktor ogłosił niedawno, że z powodu choroby przechodzi na aktorską emeryturę. Zanim jednak podjął tę decyzję, zdążył jeszcze zagrać w całej serii wątpliwych jakościowo filmów, które z regularnością do kilku miesięcy pojawiają się na platformach streamingowych i VOD. Wiele wskazuje na to, że "Paradise City" nie będzie się specjalnie od nich różnił pod względem jakości. Zwraca jednak uwagę obsadą.

Główny wabik w przypadku "Paradise City" to wspólny występ Bruce’a Willisa i Johna Travolty. Przed laty w "Pulp Fiction" wcielili się w role boksera Butcha Coolidge’a i Vincenta Vegi, zabójcy pracującego na usługach groźnego gangstera. Vega wyruszył z misją zlikwidowania Coolidge’a. Do ostatecznej konfrontacji między nimi doszło w scenie sedesowej.

Reżyserem "Paradise City" jest Chuck Russell, który przed laty nakręcił kilka udanych filmów. Były to m.in. trzecia część "Koszmaru z ulicy Wiązów", a także "Maska" z Jimem Carreyem i "Król Skorpion" z Dwayne’m Johnsonem.

