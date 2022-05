Premiera filmu "Pani Basia"

Film jest 30-minutową opowieścią o chorej na nowotwór płuc emerytowanej nauczycielce języka polskiego. Pani Basia cała życie mieszkała w Krakowie, a na jej chorobę bezpośredni wpływ miał smog. Paweł Deląg jest reżyserem, producentem i autorem dialogów.

W filmie główną rolę zagrała Elżbieta Jarosik, aktorka znana z filmów "Lokatorka" i "Zjednoczone Stany Miłości" , "Kiler" oraz seriali "Przyjaciółki", "Ojciec Mateusz", "O mnie się nie martw", "W rytmie serca".

W "Pani Basi" wystąpili również: Anna Jarosik, Marcin Sianko, Bartosz Węglarczyk i Tadeusz Huk.



W filmie padają pytania: Dlaczego ktoś, kto nigdy nie palił papierosów ma płuca jak nałogowy palacz? Czy działa opieka zdrowotna w Polsce i w jaki sposób pomaga chorym? Jaki mamy wpływ na jakość powietrza? Pomimo tragedii, strachu i niepewności, w jakiej żyje główna bohaterka, film niesie za sobą pozytywne przekaz.



Wideo Pani Basia teaser zwiastun

"Pragnę pozostawić po obejrzeniu filmu widza z przekonaniem, że każde życie jest cenne, los każdego człowieka jest ważny, a ofiary nie są tylko numerami w tabelach statystycznych. W chorobie, w ciężkiej chwili chodzi o godność pacjenta, pamiętajmy, że każdy z nas wcześniej czy później może właśnie takiej pomocy potrzebować" - powiedział w jednym z wywiadów Paweł Deląg .

Paweł Deląg produkuje serial "Siedem grzechów"



Zdjęcie Paweł Deląg na planie filmu "Pani Basia" / materiały prasowe

Film "Pani Basia" po raz pierwszy został pokazany podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmów Ekologicznych BNP Paribas Green Film Festival w Krakowie. Warto dodać, że na choroby wywołane złym stanem powietrza w Polsce choruje rocznie około 50 tys. osób.

"To drugi film, który wyreżyserowałem po 'Zrodzonych do szabli'. 'Pani Basia' to temat zupełnie inny od pierwszego, przyszedł z potrzeby serca. Opowieść jest inspirowana doświadczeniami ludzi, którzy musieli się zderzyć z chorobą nowotworową" - mówił Deląg podczas pokazu w Krakowie.

Na premierze filmu "Pani Basia" pojawili się m.in. Dorota Deląg, Tamara Arciuch i Bartłomiej Kasprzykowski, Barbara Kurdej-Szatan i Rafał Szatan, Mateusz Banasiuk, Anna Matysiak, Andrzej Sołtysik, Katarzyna Miller, Liliana Głąbczyńska-Komorowska.

