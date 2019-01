Brytyjska Akademia Filmowa ogłosiła listę pięciu młodych aktorek i aktorów nominowanych do nagrody Rising Star. Wyróżnienie zostanie wręczone podczas rozdania nagród BAFTA 10 lutego 2019 roku.

W 2019 roku nominację otrzymali Letitia Wright ("Czarna Pantera"), Lakeith Stanfield ("Sorry to Bother You"), Cynthia Erivo ("Źle się dzieje w El Royale", "Wdowy"), Barry Keoghan ("Amerykańskie zwierzęta") i Jessie Buckley ("Pod ciemnymi gwiazdami").

"To niesamowite uczucie - być wybraną przez Brytyjską Akademię i jury na kandydatkę do nagrody Rising Star" - napisała w oświadczeniu Wright, której popularność przyniosła rola Shuri w komiksowym widowisku "Czarna Pantera".

"Bardzo znaczące jest dla mnie uznanie mojej pracy w kraju, w którym dorastałam, oraz dzielenie go z pozostałymi utalentowanymi aktorkami i aktorami" - dodała.



"Nie wiem, jak wyrazić Brytyjskiej Akademii Filmowej swoją wdzięczność za tę nominację" - napisał z kolei Stanfield, znany przede wszystkim ze swoich ról w "Uciekaj!" i serialu "Atlanta". "Kaliber poprzednich zwycięzców i nominowanych do Rising Star jest niesamowity i czuję się zaszczycony dołączeniem do ich grona" - wyznał.



Nagroda Rising Star została przyznana w zeszłym roku znanemu z "Uciekaj!" Danielowi Kaluuya'i . Jej poprzednimi laureatami są między innymi Tom Hardy, Eva Green, James McAvoy, Kristen Stewart i Tom Holland.

Pozostałe nominacje do nagrody BAFTA zostaną ogłoszone 9 stycznia 2019 roku. Ceremonia rozdania wyróżnień odbędzie się 10 lutego 2019 roku.