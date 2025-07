Oto najbardziej dochodowa gwiazda kina. Wyprzedziła kolegów z Avengers

Wcześniej wyprzedzali ją jej koledzy z planu produkcji Kinowego Uniwersum Marvela, między innymi serii "Avengers": Samuel L. Jackson i Robert Downey Jr. Filmy pierwszego z wymienionych, do który zaliczają się także dzieła Quentina Tarantino i trylogia prequeli "Gwiezdnych Wojen", zgromadziły łącznie 14,6 miliarda dolarów. Downey Jr. zebrał niewiele mniej, bo 14,3 miliarda dolarów. Poza popularną serią "Iron Man" w jego filmografii znajduje się między innymi oscarowy "Oppenheimer" Christophera Nolana.

Po pierwszym weekendzie "Jurassic World: Odrodzenia" filmy Johansson mają na swoim koncie 14,61 miliarda dolarów. W następnych tygodniach jej przewaga tylko się zwiększy. Aktorka wygrywa także ze swoimi kolegami z Marvela, jeśli chodzi o średni dochód filmu. Do tej pory zagrała w 36 produkcjach, co daje 405,9 miliona dolarów na jeden występ. Jackson (71 filmów) ma średnią 205,7 milionów, natomiast Downey Jr. (45 filmów) 318,1 milionów.

Obaj aktorzy wciąż wygrywają z Johansson, jeśli skupić się tylko na rynku amerykańskim. Filmy Jacksona zarobiły w Stanach Zjednoczonych aż 5,8 miliarda dolarów, a Downeya Jr. 5,47 miliarda. Aktorka jest trzecia na podium z wynikiem 5,41 miliarda. Ponieważ "Jurassic World: Odrodzenie" dopiero weszło do kin, wydaje się, że w następnym tygodniu wyprzedzi filmowego Iron Mana. Ten będzie mógł się zrewanżować w grudniu 2026 roku, gdy powróci do Kinowego Uniwersum Marvela jako Doktor Doom w "Avengers: Doomsday". Jeśli nowe przygody Mścicieli zarobią podobnie, co poprzednie odsłony serii, Downey Jr. bez problemu wyprzedzi Johansson i Jacksona (oczywiście, jeśli nie pojawią się oni w filmie – a plotkuje się o tym).

"Jurassic World: Odrodzenie". Co wiemy o filmie?

Akcja filmu "Jurassic World: Odrodzenie" rozgrywa się 5 lat po poprzedniej części serii z 2022 roku. Ekspertka od operacji specjalnych Zora Bennett (Scarlett Johansson) i paleontolog Henry Loomis (Jonathan Bailey) udają się w podróż na odludny ląd, by zdobyć DNA największych dinozaurów, które może spowodować przełom w medycynie. Niestety, na ich drodze staną najbardziej niebezpieczne gady, które kiedykolwiek chodziły po powierzchni Ziemi.

Za kamerą zasiadł Gareth Edwards, autor "Twórcy" i "Łotra 1. Gwiezdne wojny — historie". Scenariusz napisał David Koepp, odpowiadający za sukces pierwszego "Parku Jurajskiego".

"Jurassic World: Odrodzenie" to siódma część serii. Zapoczątkował ją "Park jurajski" z 1993 roku, oparty na książce Michaela Crichtona. Film przedstawiała historię wyspy, na której naukowcom udaje się sklonować dinozaury. Niestety, w wyniku awarii gady wydostają się na wolność. Goście i obsługa wyspy rozpoczynają walkę o przeżycie. Film miał swą premierę w 1993 roku, został nagrodzony trzema Oscarami i stał się kultową produkcją na całym świecie.

"Jurassic World: Odrodzenie". Jest szansa na miliard dolarów w box-offisie?

"Jurassic World: Odrodzenie" weszło do kin w Stanach Zjednoczonych w środę 2 lipca z racji długiego weekendu z okazji Święta Niepodległości. Film zarobił 147,3 miliona dolarów. Na pozostałych rynkach zgromadził 147,3 miliony, co daje łączny wynik 317,8 milionów dolarów.

Warto przypomnieć, że "Minecraft: Film" zarobił w swój pierwszy weekend 162,8 miliony dolarów w Stanach Zjednoczonych i 313 milionów na całym świecie. Z kolei "Lilo & Stitch", którzy mieli swą premierę w długi, majowy weekend, zgromadzili 182 miliony w USA i 341 milionów na całym świecie. Pierwszy z wymienionych filmów zarobił łącznie prawie 955 milionów dolarów, drugi z nich prawie 973 miliony. Każe to przypuszczać, że "Odrodzenie" może okazać się pierwszą odsłoną serii "Jurassic World", która nie przekroczy granicy miliarda dolarów w światowym box-offisie.