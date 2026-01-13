"3 Days Rising": ostatnia główna rola Petera Greene

Dramat psychologiczny Craiga Cukrowskiego "3 Days Rising" to nowa interpretacja "Zagłady domu Usherów", która wyszła spod pióra Edgara Allana Poe. Film będzie mieć premierę w tym roku podczas zbliżającego się sezonu festiwali. Produkcja opowiada o bohaterze, który zmaga się ze słabnącą więzią z rzeczywistością, gdy jego skłócone rodzeństwo wciąga go z powrotem w brutalną przeszłość. Zobacz zwiastun tutaj.

W obsadzie znaleźli się m.in. Mickey Rourke, Peter Greene, Ice-T, Vincent Young i Kelly Monrow. "3 Days Rising" to ostatnia główna rola Greene'a, który zmarł w zeszłym miesiącu w wieku 60 lat. Amerykański aktor był znany z ról w "Pulp Fiction", "Masce", "Sądnej nocy", "Żonie bogatego mężczyzny" i "Diamentowej aferze". Cukrowski, który wyreżyserował film na podstawie scenariusza swojego brata Dereka Cukrowskiego, przyjaźnił się z Greene'em od ponad 20 lat.



"Był dokładnym przeciwieństwem swojej ekranowej osobowości. Był bardzo ciepłą, troskliwą, emocjonalną i hojną osobą. To właśnie takiego Petera zawsze znałem jako przyjaciela, a możliwość zobaczenia jego profesjonalnej strony, kiedy całkowicie angażuje się w postać, była dla mnie zaszczytem" - wyznał reżyser w rozmowie z "The Hollywood Reporter".

"Po tym, jak Peter zobaczył najnowszą wersję, zadzwonił do mnie ze łzami w oczach, bo był z niej tak zadowolony" - zdradził.

"Peter oddał się temu filmowi całkowicie - twórczo, emocjonalnie i duchowo" - wyjawił Tim O'Brien, komentując ostatnią rolę Petera Greene.

