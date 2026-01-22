Filmy dostępne w abonamencie platformy HBO Max
"Grzesznicy" (16 nominacji)
"Jedna bitwa po drugiej" (13 nominacji)
"Diabeł ma zajęcie" (1 nominacja)
"Prawo Alabamy" (1 nominacja)
"Uzbrojony tylko w kamerę: Życie i śmierć Brenta Renauda" (1 nominacja)
"Zniknięcia" (1 nominacja)
Filmy dostępne w abonamencie platformy Netflix
"Frankenstein" (9 nominacji)
'Sny o pociągach" (4 nominacje)
"K-popowe łowczynie demonów" (2 nominacje)
"Idealna sąsiadka" (1 nominacja)
"Wszystkie puste pokoje" (1 nominacja)
Filmy dostępne w abonamencie platformy Disney+
"A Friend of Dorothy" (1 nominacja)
"Elio" (1 nominacja)
Filmy dostępne w abonamencie platformy Apple TV+
"F1: Film" (4 nominacje)
"Chodź, zobacz mnie w dobrym świetle" (1 nominacja)
"Zaginiony autokar" (1 nominacja)
Filmy dostępne do wypożyczenia w serwisach VOD
"Blue Moon" (2 nominacje)
"Sirât" (2 nominacje)
"Brzydka siostra" (1 nominacja)
"Smashing Machine" (1 nominacja)
Filmy w kinach
"Bugonia" (4 nominacje)
"Avatar: Ogień i popiół" (2 nominacje)
"Song Sung Blue" (1 nominacja)
"Zwierzogród 2" (1 nominacja)
Filmy czekające na premierę kinową
"Wartość sentymentalna" (9 nominacji) - premiera 27 lutego 2026 roku
"Wielki Marty" (9 nominacji) - premiera 30 stycznia 2026 roku
"Hamnet" (8 nominacji) - premiera 23 stycznia 2026 roku
"Tajny agent" (4 nominacje) - premiera 27 marca 2026 roku
"To był zwykły przypadek" (2 nominacje) - premiera 20 lutego 2026 roku
"Arco" (1 nominacja) - premiera 17 kwietnia 2026 roku
"Głos Hind Rajab" (1 nominacja) - premiera 29 stycznia 2026 roku
"Kopnęłabym cię, gdybym mogła" (1 nominacja) - premiera 20 lutego 2026 roku
"Mała Amelia" (1 nominacja) - premiera 23 stycznia 2026 roku