Oscary 2026. Gdzie obejrzeć nominowane filmy?

Jakub Izdebski

Oprac.: Jakub Izdebski

22 stycznia 2026 roku poznaliśmy nominacje do 98. edycji rozdania Oscarów. Część tytułów wciąż czeka na polską premierę kinową. Jednak wiele nominowanych produkcji można obejrzeć w dostępnych w naszym kraju serwisach streamingowych. Oto lista filmów, które można nadrobić w domowym zaciszu.

Sala uroczystości z publicznością zwróconą w stronę dużego ekranu, na którym widoczny jest kadr z filmu z sylwetką kobiety oraz tytuł 'One Battle After Another', a obok ekranu statuetka Oscara.
Ogłoszenie nominacji do 98. rozdania OscarówValerie MaconEast News

Filmy dostępne w abonamencie platformy HBO Max

"Grzesznicy" (16 nominacji)

"Jedna bitwa po drugiej" (13 nominacji)

"Diabeł ma zajęcie" (1 nominacja)

"Prawo Alabamy" (1 nominacja)

"Uzbrojony tylko w kamerę: Życie i śmierć Brenta Renauda" (1 nominacja)

"Zniknięcia" (1 nominacja)

Filmy dostępne w abonamencie platformy Netflix

"Frankenstein" (9 nominacji)

'Sny o pociągach" (4 nominacje)

"K-popowe łowczynie demonów" (2 nominacje)

"Idealna sąsiadka" (1 nominacja)

"Wszystkie puste pokoje" (1 nominacja)

Filmy dostępne w abonamencie platformy Disney+

"A Friend of Dorothy" (1 nominacja)

"Elio" (1 nominacja)

Filmy dostępne w abonamencie platformy Apple TV+

"F1: Film" (4 nominacje)

"Chodź, zobacz mnie w dobrym świetle" (1 nominacja)

"Zaginiony autokar" (1 nominacja)

Filmy dostępne do wypożyczenia w serwisach VOD

"Blue Moon" (2 nominacje)

"Sirât" (2 nominacje)

"Brzydka siostra" (1 nominacja)

"Smashing Machine" (1 nominacja)

Filmy w kinach

"Bugonia" (4 nominacje)

"Avatar: Ogień i popiół" (2 nominacje)

"Song Sung Blue" (1 nominacja)

"Zwierzogród 2" (1 nominacja)

Filmy czekające na premierę kinową

"Wartość sentymentalna" (9 nominacji) - premiera 27 lutego 2026 roku

"Wielki Marty" (9 nominacji) - premiera 30 stycznia 2026 roku

"Hamnet" (8 nominacji) - premiera 23 stycznia 2026 roku

"Tajny agent" (4 nominacje) - premiera 27 marca 2026 roku

"To był zwykły przypadek" (2 nominacje) - premiera 20 lutego 2026 roku

"Arco" (1 nominacja) - premiera 17 kwietnia 2026 roku

"Głos Hind Rajab" (1 nominacja) - premiera 29 stycznia 2026 roku

"Kopnęłabym cię, gdybym mogła" (1 nominacja) - premiera 20 lutego 2026 roku

"Mała Amelia" (1 nominacja) - premiera 23 stycznia 2026 roku

