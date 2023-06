Angela Bassett i Mel Brooks z honorowymi Oscarami

Poznaliśmy właśnie nazwiska tegorocznych laureatów honorowych Oscarów. Prestiżowe trofea powędrują m.in. do 64-letniej aktorki Angeli Bassett , którą widzowie znają przede wszystkim z dylogii "Czarna Pantera", serialu "American Horror Story" oraz nakręconej w 1993 roku filmowej biografii Tiny Turner zatytułowanej "Tina". Gwiazda ma na koncie dwa Złote Globy, statuetki Saturna i Critics' Choice oraz sześć nominacji do nagrody Emmy.

Honorowego Oscara otrzyma również Mel Brooks , który uznawany jest za jednego z najbardziej zasłużonych reżyserów i scenarzystów komediowych. W jego bogatym portfolio znajdują się takie tytuły, jak "Młody Frankenstein" , "Lęk wysokości", "Kosmiczne jaja" , "Robin Hood: Faceci w rajtuzach" czy "Dracula - wampiry bez zębów". Brooks, który 28 czerwca skończy 97 lat, może poszczycić się zdobyciem Oscara za scenariusz do filmu "Producenci" z 1967 roku oraz trzema statuetkami Emmy. Jego dzieła figurują również na liście 101 najzabawniejszych scenariuszy wszech czasów Amerykańskiej Gildii Scenarzystów.

W gronie laureatów znalazła się także 75-letnia montażystka Carol Littleton. Najbardziej znana jest ona ze swojej pracy nad "E.T.", "Kochanicą króla" oraz "Dziennikiem zakrapianym rumem". Littleton zdobyła statuetkę Emmy, nagrodę przyznawaną przez Amerykańskie Stowarzyszenie Montażystów oraz nominacje do Oscara i nagrody BAFTA. Nagroda za działalność humanitarną im. Jeana Hersholta powędruje zaś do Michelle Satter, która stworzyła wspierającą niezależnych filmowców inicjatywę Sundance Institute’s Feature Film Program.

"Rada Gubernatorów Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej jest podekscytowana uhonorowaniem czterech niezwykłych pionierów, którzy zmienili branżę filmową i zainspirowali kolejne pokolenia filmowców i kinomanów. W ciągu swojej trwającej kilka dekad kariery Angela Bassett zaprezentowała wiele transcendentnych kreacji, które wyznaczyły nowe standardy aktorstwa. Mel Brooks od lat rozświetla nasze serca swoim humorem, a jego spuścizna wywarła trwały wpływ na każdy aspekt branży rozrywkowej. Carol Littleton jest wzorem do naśladowania dla wszystkich, którzy rozpoczną pracę w dziedzinie montażu filmowego. A Michelle Satter, będąca filarem społeczności niezależnych filmowców, odegrała ważną rolę w rozwijaniu karier mnóstwa utalentowanych twórców" - powiedziała w komunikacie prasowym prezeska Akademii, Janet Yang.

Uroczysta ceremonia wręczenia honorowych Oscarów odbędzie się 18 listopada w Hollywood and Highland Center w Los Angeles.

W ostatnich latach honorowe Oscary otrzymali m.in. Geena Davis, Michael J. Fox, Danny Glover i Tyler Perry.