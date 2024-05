Popularna aktorka jako gwiazda boksu. Kobiecy "Rocky"?

Produkcja będzie biografią Martin, która w latach 90. XX wieku stała się ikoną kobiecego boksu. Była pierwszą kobietą reprezentowaną przez Dona Kinga i jedyną bokserką, która pojawiła się na okładce czasopisma "Sports Illustrated". Dzięki sukcesom na ringu, a także chryzmie i urodzie Martin szybko doczekała się wielu fanów. Niestety, w cieniu sportowych triumfów rozgrywały się dramaty jej życia prywatnego.

Sydney Sweeney nie może się doczekać treningu do roli Christy Martin

W rozmowie z serwisem Deadline Sweeney przyznała, że chciałaby już rozpocząć przygotowania do roli. "Ćwiczyłam grappling i kickboxing w wieku od 12 do 19 lat. Nie mogę się doczekać, by wrócić na ring, trenować i widzieć zmiany w moim ciele. Historia Christy niej jest łatwa, jest fizycznie i emocjonalnie wymagająca, to spory ciężar. Jednak ja kocham wyzwania" - mówiła aktorka.

"Christy Martin nie tylko promowała boks kobiet, przezwyciężyła także stereotypy płciowe oraz walczyła z emocjonalną, fizyczną i finansową przemocą. Fascynuje mnie świat walki, a historia Christy przedstawia niesamowity sukces, pokazując jednocześnie jej bolączki poza światłami reflektorów. Czuję się w obowiązku opowiedzieć o kobiecie, która stawiła czoła wielu przeciwnościom losu i nie pozwoliła, by ją pokonały. To mocne i emocjonalne" - kontynuowała Sweeney.

Michôd napisał scenariusz razem z Mirrah Foulkes. "W przeszłości kręciłem filmy o mężczyznach z problemami i chciałem zrobić kolejny o kobiecie o dzikiej energii. Gdy dwa lata temu trafiłem na historię Christy Martin, wiedziałem, że znalazłem swoją bohaterkę" - mówił reżyser "Królestwa zwierząt".

Film nie ma jeszcze tytułu. Twórcy będą poszukiwali finansowania i dystrybutorów podczas targów w czasie festiwalu w Cannes, które rozpoczną się wraz z wydarzeniem w przyszłym tygodniu.