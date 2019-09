Oscary 2020: Kandydat Izraela kontra "Boże Ciało"

Już ponad 60 państw zgłosiło swych kandydatów do oscarowych nominacji w kategorii najlepszy film międzynarodowy. Kto będzie konkurował z polskim "Bożym Ciałem"? Właśnie pojawił się reprezentant Izraela.

Reprezentant Izraela został zgłoszony w poniedziałek, 23 września.

O oscarową nominację walczył będzie obraz "Yamim Noraim", opowiadający o wydarzeniach, które doprowadziły do zabójstwa premiera Icchaka Rabina z perspektywy jego mordercy, Yigala Amira.

Tytuł, wyreżyserowany przez Yarona Zilbermana, uznano w niedzielę, 22 września, najlepszym izraelskim filmem roku. Tym samym film został zgłoszony przez Izrael do Oscara.



Reprezentant Izraela nigdy jeszcze nie zdobył Oscara. Kraje mają czas do 1 października, by zgłosić swoich kandydatów.



O oscarowe nominacje walczyć będą między innymi: "Nędznicy" z Francji - odkrycie festiwalu w Cannes, najnowszy film Pedro Almodovara "Ból i blask" - reprezentujący Hiszpanię, "Głupie, młode serce" z Finlandii, nagrodzony Złotą Palmą w Cannes "Parasite" z Korei Południowej oraz kandydat Brazylii "Niewidoczne życie sióstr Gusmao".



Pełną listę nominowanych do Oscara poznamy 13 stycznia 2020 roku.

Przypomnijmy, że polski kandydatem do nominacji jest film Jana Komasy "Boże Ciało".

Głównym bohaterem "Bożego Ciała" jest Daniel (w tej roli Bartosz Bielenia), który podczas pobytu w zakładzie poprawczym zaczyna snuć marzenia o byciu księdzem. Warunkowo zwolniony chłopak zostaje skierowany do pracy w zakładzie stolarskim w małym miasteczku na południu Polski. Nowy rozdział życia postanawia rozpocząć od wizyty w miejscowym kościele, podczas której omyłkowo zostaje wzięty za księdza. Daniel, konsekwentnie udając księdza, zaprzyjaźnia się z proboszczem (Zdzisław Wardejn). Duchowny prosi go, by pod jego nieobecność sprawował posługę kapłańską w parafii.

Światowa premiera filmu "Boże Ciało" odbyła się pod koniec sierpnia na festiwalu w Wenecji w sekcji Giornate degli Autori. Obraz uhonorowano nagrodami Europa Cinemas Label i Inclusive Award Edipo. Północnoamerykańska premiera odbyła się kilka dni później na festiwalu w Toronto. Podczas niedawno zakończonego festiwalu filmowego w Gdyni film zdobył nagrody w kategoriach: najlepszy reżyser, scenariusz i aktorka drugoplanowa. Film otrzymał również nagrodę dziennikarzy i publiczności. Bartosz Bielenia otrzymał nagrodę Onetu i Kryształową Gwiazdę Elle.

Na ekrany polskich kin film trafi 11 października 2019 roku.