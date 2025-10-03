Oscarowy film, o którym mówił cały świat. Arcydzieło dostępne na HBO Max

Film z 2020, który podbił serca krytyków i zgarnął najważniejsze nagrody Hollywood, właśnie trafił na HBO Max. "Nomadland" w reżyserii Chloé Zhao to obraz niezwykle poruszający.

Oscarowy hit już na streamingu. O czym jest "Nomadland"?

Historia opowiada o Fern (w tej roli genialna Frances McDormand), która po utracie pracy w rodzinnym miasteczku i śmierci męża decyduje się wyruszyć w drogę. Jej domem staje się stary van, a życie - nieustanną podróżą po bezkresach Ameryki. Na swojej trasie spotyka ludzi, którzy - podobnie jak ona - wybrali życie poza systemem. Wielu z nich to prawdziwi nomadzi, którzy w filmie grają samych siebie.

"Nomadland" został obsypany nagrodami. Na 93. ceremonii rozdania Oscarów zdobył aż trzy statuetki: dla najlepszego filmu, najlepszej reżyserii oraz dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej. Chloé Zhao przeszła tym samym do historii jako druga kobieta, która kiedykolwiek otrzymała Oscara za reżyserię. Frances McDormand sięgnęła po swojego trzeciego Oscara - i znów zachwyciła w swojej kreacji.

Zdjęcie Frances McDormand w scenie z filmu "Nomadland" / materiały prasowe

W kategorii najlepszy film "Nomadland" pokonał "Manka" Davida Finchera, "Ojca" Floriana Zellera, "Obiecującą. Młodą. Kobietę" Emerald Fennell, "Sound of Metal" Dariusa Mardera, "Proces Siódemki z Chicago" Aarona Sorkina, "Minari" Lee Isaaca Chunga, a także "Judas and the Black Messiah" Shaki Kinga. Produkcję doceniono już wcześniej m.in. Złotym Lwem na festiwalu w Wenecji, dwoma Złotymi Globami, a także czterema nagrodami BAFTA. Wszystko to podkreśla, jak dobry jest to film.

Przejmujący "Nomadland" nie tyle się ogląda, co przeżywa. Film właśnie trafił do biblioteki HBO Max, gdzie można obejrzeć go w ramach abonamentu. Nie możecie tego przegapić! Zobaczcie zwiastun niżej.

Wideo "Nomadland" [trailer]