Oscarowe hity i polskie premiery. Na co warto iść do kina w lutym?

"Bracia ze stali", polska premiera kinowa: 16 lutego

Opowiedziana przez Seana Durkina historia braci Von Erich, gwiazd wrestlingu, jest niesamowita i dramatyczna. To nie jest tylko film o sporcie. "Bracia ze stali" są przede wszystkim spojrzeniem na trudną, nieraz toksyczną miłość rodzinną. Ogromne wrażenie robi także obsada. W roli Kevina, najstarszego z braci, zobaczymy Zaca Efrona. Łukasz Adamski w recenzji dla Interii stwierdził, że to "najlepsza rola w karierze" aktora, a jego transformacja robi ogromne wrażenie.

Na drugim planie zobaczymy między innymi Jeremy'ego Allena White'a, gwiazdę serialu "The Bear", oraz Holta McCallany'ego, aktora charakterystycznego, znanego z występów w "Mindhunterze" i "Jednym gniewnym człowieku".

"Sami swoi: Początek", polska premiera kinowa: 16 lutego

"Sami swoi. Początek" jest, jak wskazuje tytuł, prequelem popularnej serii komediowej. Film naświetli genezę zatargów między Kargulami i Pawlakami. Za kamerą stanął Artur Żmijewski. Dla lubianego aktora, znanego m.in. z "Na dobre i na złe" i "Ojca Mateusza" będzie to reżyserski debiut. W głównych rolach zobaczymy Karola Dziubę i Adama Bobika. W obsadzie znalazła się także Anna Dymna. Aktorka wiele lat temu wcielała się we wnuczkę bohaterów — Anię.

Scenariusz napisał Andrzej Mularczyk, twórca oryginalnej trylogii. Film będzie ekranizacją jego powieści "Czyim ja życiem żyłem" i opowie o losach rodziny Kargulów i Pawlaków do momentu, kiedy udają się z dawnych Kresów na tak zwane Ziemie Odzyskane.

"Ultima Thule", polska premiera kinowa: 16 lutego

Film wyróżniony główną nagrodą podczas 48. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w konkursie filmów mikorbudżetowych. Klaudiusz Chrostowski, jego reżyser, otrzymał za niego także nagrodę 'Perspektywa' imienia Janusza 'Kuby' Morgensterna.

"'Ultima Thule' to opowiedziana w bardzo subtelny sposób historia o próbie odnalezienia swojego miejsca w świecie, swoich potrzeb i o tym, że na dojrzewanie nigdy nie jest za późno. To portret trzydziestoletniego Bartka (Jakub Gierszał, także współproducent filmu), który wyrusza w podróż w poszukiwaniu nowych perspektyw" - napisała w uzasadnieniu nagrody Grażyna Torbicka. Z kolei Marcin Radomski w recenzji dla Interii pisał, że jest to "przejmująca historia o odkrywaniu siebie, naturze i nieoczywistej przyjaźni. Skromna opowieść o wielkiej sile".

"Anatomia upadku", polska premiera kinowa: 23 lutego

Zwycięzca Złotej Plamy w Cannes i laureat dwóch Złotych Globów (film nieanglojęzyczny i scenariusz), który teraz walczy o pięć Oscarów, w tym w najważniejszych kategoriach. Fabuła skupia się na małżeństwie żyjącym w okolicy francuskich Alp. Gdy mąż ginie w tajemniczych okolicznościach, podejrzenia padają na jego żonę Sandrę (nominowana do Oscara Sandra Hüller). Śledczy starają się dowieść, że miała motywy, by popełnić zbrodnię. Ona natomiast za wszelką cenę próbuje udowodnić swoją niewinność.

"Anatomia upadku" Justine Triet to jeden z najważniejszych filmów tego roku i zasłużona Złota Palma dla francuskiej reżyserki. To także wielka rola Hüller. Anna Tatarska w recenzji dla Interii napisała, że jest to film, którego "nie da się zapomnieć".

"Żegnajcie laleczki", polska premiera kinowa: 23 lutego

Pierwszy samodzielny film Ethana Coena, który wraz ze swym bratem Joelem zdobył w przeszłości cztery Oscary za "Fargo" oraz "To nie jest kraj dla starych ludzi". Fabuła "Żegnajcie laleczki" przypomina pierwsze filmy rodzeństwa. Oto dwie przyjaciółki, Jamie (Margaret Qualley) i Marian (Geraldine Viswanathan), udają się w podróż do Tallahassee w celu uporządkowania swoich spraw. Po drodze wplątują się w intrygę z tajemniczą przesyłką, nieudolnymi przestępcami i zgrają barwnych postaci.

Na drugim planie i w epizodach pojawi się rewia uznanych aktorów, między innymi Matt Damon, Pedro Pascal, Beanie Feldstein, Bill Camp i Colman Domingo, nominowany w tym roku do Oscara za tytułową rolę w "Rustinie".

