"Oppenheimer": Robert Downey Jr jest zachwycony Cillianem Murphym

"To prawdziwy problem, kiedy kręcisz scenę z Cillianem. Czasami po prostu toniesz w jego oczach" - wyznał w rozmowie z magazynem "People" Matt Damon , wspominając współpracę z odtwórcą głównej roli w filmie "Oppenheimer" Christophera Nolana. Podobne odczucia miała też Emily Blunt . "Czuliśmy się jak w piosence 'Ocean eyes' Billy Eilish, którą ciągle sobie nucimy" - dodała w tej samej rozmowie aktorka.

Podmiot liryczny w tym utworze stwierdza, że "nie potrafi przestać wpatrywać się w te oczy jak ocean", jak również mówi, że "naprawdę wiesz, jak sprawić bym płakała, kiedy patrzysz na mnie tymi oczami jak ocean".

Wideo Billie Eilish - Ocean Eyes (Official Music Video)

Zarówno Damon i Blunt byli tymi aktorami, którzy mieli z Murphym do zagrania najwięcej scen. Jemu przypadła rola generała Lesliego Grovesa, szefa "Projektu Manhattan", w ramach którego tworzono bombę atomową. Z kolei ona zagrała Katherine "Kitty" Oppenheimer, żonę fizyka, matkę ich dwojga dzieci.

Sekret "Oppenheimera": Jasnoniebieskie oczy Cilliana Murphy'ego

Na oczy Murphy’ego zwrócił też uwagę Christopher Nolan . Jak wyznał w jednym z wywiadów, to właśnie to spojrzenia aktora sprawiło, że obsadził Irlandczyka w roli "ojca bomby atomowej". "Wpatrywałem się w okładkę książki 'Amerykański Prometeusz. Triumf i tragedia Roberta Oppenheimera', a pokrywa ją czarno-białe zdjęcie, na którym widać jasnoniebieskie, bardzo intensywne oczy tego faceta. I pomyślałem sobie: 'Cóż, wiem, kto mógłby go zagrać'" - wyznał reżyser filmu "Oppenheimer" w rozmowie z serwisem "The Hollywood Reporter".

W ciągu ostatnich dwóch dekad 47-letni Cillian Murphy wystąpił w sześciu filmach Nolana, ale zawsze grał role drugoplanowe. Dopiero w ich siódmym wspólnym projekcie przypadła mu najważniejsza rola.