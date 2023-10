Ortodoksyjne podejście do tworzenia filmów przez Nolana sprawia, że aby w pełni docenić jego dzieła, najlepiej oglądać je w kinach sieci IMAX. W przypadku "Oppenheimera", sam reżyser zaleca, by wybrać się na seans do tych kin, które pokazują filmy w formacie IMAX 70mm. Na całym świecie jest ich zaledwie 30.



"Oppenheimer": Czy film Nolana dołączy do klubu miliarderów?

"Oppenheimer" zarobił już na całym świecie 942 miliony dolarów, stając się jednym z najbardziej kasowych filmów 2023 roku. Produkcja Christophera Nolana wyprzedziła takie skazywane na sukces widowiska jak "Strażnicy Galaktyki: Volume 3" (845 mln dolarów) czy "Szybcy i wściekli 10" (704 mln dolarów).

Jednak jak zauważa portal Variety, filmowi Nolana bardzo trudno będzie jednak wejść do klubu miliarderów.