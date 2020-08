Olivia Wilde wyreżyseruje nowy film z uniwersum Spider-Mana

Olivia Wilde, której sławę przyniosła rola „Trzynastki” w serialu „Dr House”, coraz odważniej poczyna sobie jako reżyserka. Po świetnie przyjętej debiutanckiej „Szkole melanżu”, Wilde wyreżyseruje dla studia Sony kolejny film, tym razem oparty na komiksach Marvela. Nieznany jest jeszcze tytuł filmu. Wiadomo, że jego główną bohaterką będzie kobieta.

Olivia Wilde /Toni Anne Barson/WireImage /Getty Images

Choć nie ma jeszcze oficjalnego potwierdzenia tej informacji ze strony studia Sony, pierwsze spekulacje mówią o tym, że bohaterką filmu reżyserowanego przez Olivię Wilde będzie Spider-Woman. Sony produkuje już serię filmów o przygodach Spider-Mana, w którego rolę wciela się Tom Holland. Na przyszły rok planowane są premiery innych filmów z tego uniwersum: "Venom: Let There Be Carnage", "Morbius" oraz "Spider-Man 3".



Scenariusz powstającego filmu napisze Katie Silberman, która jest również autorką scenariusza "Szkoły melanżu". Nie będzie to pierwszy komiksowy film studia Sony, którego główną superbohaterką będzie kobieta. Wcześniej informowano, że S.J. Clarkson wyreżyseruje film, którego bohaterką będzie Madame Web.



Zanim Olivia Wilde wejdzie na plan komiksowego filmu, wcześniej musi skończyć zdjęcia do swojego drugiego filmu zatytułowanego "Don’t Worry Darling". W rolach głównych wystąpią w nim Florence Pugh, Shia LaBeouf oraz Chris Pine. Jego akcja rozgrywać się będzie w latach 50. ubiegłego wieku w utopijnej komunie mieszczącej się wśród piasków kalifornijskiej pustyni. Fabuła filmu skupiona będzie wokół gospodyni domowej, która odkrywa niepokojącą prawdę o jej pozornie idealnym życiu. Początek zdjęć do tego filmu zaplanowany został na jesień.



Olivia Wilde nie zwalnia też tempa, jeśli chodzi o projekty aktorskie. Ostatnio mogliśmy oglądać ją w filmie twórcy serialu "Tacy jesteśmy" - "To właśnie życie" oraz wyreżyserowanym przez Clinta Eastwooda "Richardzie Jewellu". Wilde wystąpi także w reżyserowanym przez siebie "Don’t Worry Darling".