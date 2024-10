Od Supermana do zawodnika NFL. Nowa rola hollywoodzkiego gwiazdora

"Mr. Irrelevant": David Corenswet jako zawodnik NFL

Film opowiada niezwykłą historię Johna Tuggle’a, który w 1983 roku został wybrany jako ostatni zawodnik w drafcie NFL, zyskując tytuł "Mr. Irrelevant". Mimo mało prestiżowego startu, Tuggle zostawił niezatarte piętno na swojej drużynie, New York Giants, co uczyniło jego opowieść inspirującą dla fanów sportu i nie tylko.

Za kamerą projektu stanie Jonathan Levine, reżyser znany z hitów takich jak "Ciepłe ciała". Scenariusz do filmu napisał Nick Santora, nominowany do nagrody Emmy, który zyskał uznanie m.in. za pracę przy serialu "Skorpion". Produkcja filmu będzie należała do Skydance Sports, z Levine’em i Gillian Bohrer na czele zespołu producenckiego, a także Santorą, który zajmie się projektem poprzez swoje studio Blackjack Films.

Historia Tuggle’a ma szansę stać się kolejnym wielkim hitem o niespodziewanych bohaterach, poruszając wątki walki o swoje miejsce i wytrwałości w obliczu przeciwności losu. Warto dodać, że tytuł "Mr. Irrelevant" został spopularyzowany przez Brocka Purdy’ego, rozgrywającego San Francisco, który w 2023 roku doprowadził drużynę do Super Bowl, zmieniając znaczenie tego ironicznego przydomka.

David Corenswet: intensywny rok

Dla Corensweta ten rok był wyjątkowo intensywny. Po zwycięskiej rywalizacji o rolę Clarka Kenta w "Superman: Legacy" reżyserii Jamesa Gunna, aktor stał się jednym z najbardziej rozchwytywanych talentów w Hollywood. U boku Corensweta w filmie o Supermanie wystąpią Rachel Brosnahan jako Lois Lane oraz Nicholas Hoult jako Lex Luthor. Po zakończeniu zdjęć, Corenswet rozważał różne propozycje, ale to spotkanie z Levine’em przekonało go do udziału w "Mr. Irrelevant".

Aktora, który zyskał uznanie za występy w filmach takich jak "Pearl" dla A24 i nadchodzącym "Twisters" od Universal, reprezentują CAA, Untitled Entertainment i Jackoway Austen Tyerman.