Nowy thriller erotyczny twórcy "Nagiego instynktu"

Holenderski reżyser Paul Verhoeven rozpoczynał karierę w ojczyźnie, by potem z sukcesami pracować w Hollywood. Jednak swoje ostatnie filmy kręcił znów w Europie. Teraz powraca do Fabryki Snów, by nakręcić tam erotyczny thriller zatytułowany "Young Sinner" ("Młoda grzesznica").

Paul Verhoeven z gwiazdami swojej "Benedetty": Virginie Efirą i Daphné Patakią / Pascal Le Segretain /Getty Images